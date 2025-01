Maricá empata no cariocão e mantém liderança - Foto: Bruno Maia

Publicado 27/01/2025 10:08 | Atualizado 27/01/2025 10:09

Maricá - Neste domingo (26) o Maricá FC mostrou que, como o brasileiro, não desiste nunca. Com um golaço do meia e artilheiro Walber aos 50 minutos do segundo tempo, empatou por 2 x 2 contra o Sampaio Corrêa e manteve sua invecibilidade e liderança isolada no Cariocão Superbet 2025. O resultado levou a massa maricaense que lotou mais uma vez as arquibancadas do Estádio João Saldanha literalmente à loucura. O time saiu de campo aos gritos de “Guerreiros, time de guerreiros”. O outro gol do Tsunami, que estreou hoje a camisa vermelha, em homenagem a cor da bandeira da cidade, foi marcado pelo zagueiro uruguaio Felipe Carvalho no início do primeiro tempo. Os dois gols do adversário foram do atacante Max.

Mais do que qualidade técnica, o técnico Reinaldo ressaltou a garra e o coração do grupo que demonstrou não se entregar, apesar das adversidades. “Nas circunstância do jogo, esse resultado pode ser considerado uma vitória. Hoje o Maricá provou que é um time que não se entrega e não desiste. O Sampaio Corrêa mostrou que é um adversário de muita qualidade. E quando não dá na técnica, tem que ser na garra e no coração”, disse Reinaldo.

O uruguaio Felipe Carvalho afirmou que sentiu uma emoção inexplicável ao marcar seu primeiro gol com a camisa do esquadrão maricaense. “ Ver a festa dessa torcida é uma alegria muito grande. Demos o sangue por esse empate. Nossa equipe hoje mostrou que não veio passear no campeonato. Viemos para ficar na primeira divisão e conquistar coisas grandes. E que seja o primeiro de muitos gols aqui”, disse Carvalho, um dos quatro estrangeiros contratados pelo time para essa temporada.



ENTREGA ATÉ O FINAL



Heroi da jogo e artilheiro do time na competição com três gols, o meia Walber também ressaltou o espírito de luta do elenco que batalhou pelo resultado até a última gota de suor. “Esse time é guerreiro. É um grupo de homens que batalha, trabalha muito e não desiste nunca. Hoje temos que comemorar esse pontinho que nos deixou muito perto da permanência na primeira divisão e na disputa por uma vaga no G4”, disse Walber, que disse já ter feito outros gols parecidos na carreira.

Agora o Maricá FC fará três partidas fora do João Saldanha. Na quarta-feira, enfrenta o Vasco em São Januário. O mando de campo é do Tsunami. Mas como o João Saldanha tem capacidade limitada para uma partida desse porte, a diretoria optou por levar o jogo para o estádio vascaíno. A decisão evita o desgaste de uma viagem para outros estados como outros times do campeonato fizeram para Amazonas, Maranhão, Sergipe e Espírito Santo. No próximo final de semana, pega o Madureira em Conselheiro Galvão e na sequência o Volta Redonda no Raulino Oliveira. O reencontro com sua torcida tem data marcada. Será dia 09 de fevereiro, contra o Bangu, na Arena do Cordeirinho.