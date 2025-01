Casa Darcy Ribeiro em Maricá - Foto:Leonardo Fonseca

Casa Darcy Ribeiro em MaricáFoto:Leonardo Fonseca

Publicado 27/01/2025 11:24

Maricá - O Museu Casa Darcy Ribeiro recebeu, neste domingo (26), centenas de pessoas para curtir a boa música do grupo Choro de Cordel e praia, com direito a café da manhã caprichado. A ação fechou o fim de semana do "Verão no Museu". O evento vai ocupar a faixa de areia da Praia de Cordeirinho, na frente do espaço cultural, até o dia 30 de março, sempre aos sábados e domingos, com chuveirão, piscinas, cadeiras de praia e guarda-sóis de uso gratuitos.

"É muito bom ver tudo isso acontecendo. Eu moro há 20 anos ao lado da casa do Darcy e não tinha atividades interessantes. Depois da transformação em museu melhorou e agora, com a programação de verão, ficou muito interessante", disse o motoboy José Ferreira, de 32 anos, que levou os filhos de 13 e 6 anos para a praia.

O Museu Casa Darcy Ribeiro é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) e foi construído na casa em que o antropólogo viveu. A entrada é gratuita e, além das atividades ao ar livre, conta com amplo acervo que pensa a sociedade brasileira e a cultura do nosso povo. A gestão do espaço é feita pelo Circo Crescer e Viver.

A infraestrutura

A área externa do museu recebeu um palco para apresentações musicais. No domingo, o grupo Choro de Cordel garantiu a diversão da plateia com um repertório seleto executado com rabeca e viola caipira misturados com instrumentos tradicionais do choro: flauta transversa, violão de 7 cordas e pandeiro.

"Está tudo lindo! Gostei muito da música e da estrutura montada na praia. O chuveirão é importantíssimo e quase não tem na orla. A distribuição de filtro solar e de água potável também chamou a atenção positivamente. Vim de Ponta Negra e não me arrependi", afirmou a professora Isabela Martins, de 44 anos.

Na areia da praia, duas grandes piscinas fizeram a alegria dos mais jovens. Quem preferia sombra e água fresca pôde contar com guarda-sóis e cadeiras de praia disponibilizadas gratuitamente para os banhistas. Água gelada foi servida em copos ecológicos de papel.

Café da manhã

Quem chegou cedo ainda pôde participar de um café da manhã que acontece sempre no último domingo de cada mês. A reunião normalmente é focada nos vizinhos do espaço cultural, uma ação chamada de "Um museu no meu quintal", como explica a produtora cultural do museu Ayama Prado.

"O 'Um museu no meu quintal' é um dos eventos mais tradicionais da casa, que acontece desde o primeiro mês de abertura do museu ao público, sempre no último fim de semana do mês, geralmente domingo. É um evento que chama a comunidade, os vizinhos, para conversar e pensar o que se quer do museu, pensar coletivamente o projeto de museu dessa cidade. Ele é um espaço público e ele não se faz sem a participação da comunidade. O café da manhã é para juntar essa comunidade mensalmente e conversar sobre tudo o que se deseja, o que se acredita, o que se gosta e o que se não gosta.