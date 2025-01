Pitaya cultivada em Maricá - Foto:Leonardo Fonseca

Publicado 28/01/2025 11:31

Maricá - Agricultores e entusiastas da produção orgânica puderam conhecer um pouco mais sobre o cultivo de pitayas em Maricá e receberam, além de informações técnicas, mudas para darem início aos seus pomares. O curso, um workshop promovido pelo Inova Agroecologia, aconteceu no último sábado na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado. Toda a atividade foi gratuita. O projeto é uma parceria da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

O Inova Agroecologia tem a missão de introduzir, nas propriedades produtivas da cidade, técnicas orgânicas e o plantio de culturas com maior valor agregado. Além das pitayas, são oferecidos regularmente cursos e assistência técnica e mudas de tomates especiais, batatas-doces coloridas e ricas em nutrientes, feijões e até variedades de cana-de-açúcar mais resistentes e produtivas que os utilizados tradicionalmente no município. Foram disponibilizadas quatro espécies de pitayas para os agricultores.

"Foi apresentado a eles todo o processo de produção de pitayas, desde a produção de mudas, o manejo durante a cultivo até a forma de fazer a colheita. Eles tiveram uma parte teórica e, depois, foram para o campo no nosso pomar. Aplicaram lá tudo o que aprenderam na teoria e eles mesmos fizeram as próprias mudas que levaram para iniciar o seu cultivo na sua propriedade", explicou o professor do dia, o engenheiro agrônomo Antônio Brandão, da UFRRJ.

De acordo com Brandão, os produtores receberão, agora, assistência técnica ao longo do ano para o desenvolvimento de suas plantas, tirando dúvidas que ainda restarem sobre o cultivo. Ainda segundo o engenheiro, a pitaya está sendo oferecida como alternativa de produção para os agricultores porque é uma planta bem adaptada ao clima de Maricá e que tem um fruto de alto valor agregado.

Frentes de cultivo

As características da planta e a facilidade no manejo chamaram a atenção dos amigos Peter Dam, de 64 anos, e Felipe Maneschy, de 40. Ambos são produtores rurais no bairro Mato Grosso e estão animados com a possibilidade da produção da fruta.

"A pitaya está na moda, né. Eu quero produzir e já tinha muita informação sobre, mas aqui é mais técnico, é diferente do boca a boca. Tem técnicas de plantio, cultivo, passadas pelos professores da universidade. Isso que venho buscar aqui. Já fiz curso com o Inova sobre aipim e batata doce. Meu sítio é pequeno, mas ainda assim a gente consegue escoar alguma produção para o mercado, de banana, açaí, hortaliças. Agora quero implementar a pitaya", disse Felipe Maneschy.

Peter Dam também não é aluno novo do Inova. Já participou de turmas de cultivo de pimentas e de tomates especiais, que estão na fase de reconhecimento de viabilidade no seu sítio.

"São tomates não convencionais, que não estão no mercado. Implantei e estou estudando qual tipo vai ser mais viável para a minha propriedade, mas estamos produzindo bem. A expectativa é em breve começar a produzir comercialmente os tipos que se saírem melhor no meu micro clima lá na parte alta do bairro Mato Grosso. Enquanto isso, a pitaya está aparecendo como mais uma alternativa de produção", afirmou Peter Dam.

Plantio e manejo

A pitaya é uma planta epífita, ou seja, ela precisa de um suporte no qual se prende. No cultivo agroecológico é interessante utilizar outra planta como suporte, e a gliricídia aparece como boa alternativa. A planta é resistente e, no seu processo de desenvolvimento, deposita nitrogênio no solo, ajudando a adubar a terra para a pitaya. É importante manter a gliricídia podada numa altura que facilite a colheita da pitaya e também para manter o máximo de incidência solar na planta.

Pouco exigente em regas, a pitaya prefere solos bem drenados. Água demais pode até matar a planta. Caso se opte por usar tutores tipo cavaletes para sustentar a planta, é importante cuidar para que não falte nutrientes no solo. É preciso, ainda, que sejam plantadas mudas de espécies diferentes próximas umas das outras, isso porque ela precisa de fertilização cruzada entre espécies para dar frutos. Uma planta sozinha ou várias da mesma espécie (diferenciadas facilmente pelas cores e outras características da fruta) darão flores, mas não frutas.