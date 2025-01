Casa do Trabalhador Itinerante - Foto: Katito Carvalho

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, organizou neste fim de semana (25 e 26) uma segunda edição da Casa do Trabalhador Itinerante, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A ação disponibilizou 250 vagas em diversas áreas para ocupar os postos disponibilizados por para uma rede de supermercados da região. A primeira edição aconteceu na praça de Ponta Negra e disponibilizou 120 vagas.

A iniciativa ofereceu ainda uma série de serviços gratuitos voltados ao cidadão como: digitação e cadastramento de currículos, orientações jurídicas sobre direitos trabalhistas, direcionamento vocacional e dicas de comportamento em entrevistas de emprego, além de palestras e workshops.

As vagas são ofertadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Maricá e incluem: operador de caixa, repositor de mercearia e horti fruti, deposista, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de perecíveis laticínio/salgados, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de padaria, fiscal de prevenção e perda, açougueiro, entre outras.

A secretária de Trabalho, Rosana dos Santos, destacou a parceria com o Sine Maricá, que conecta os moradores às vagas existentes na cidade. “Trabalhamos em parceria com o Sine e conseguimos empregar na cidade mais de 50 pessoas nos primeiros quatro dias do ano. Foi um resultado satisfatório. Temos muitos projetos de capacitações pela frente”, afirmou

Oportunidade de emprego

Em uma tenda montada da praça central, o candidato inicia o cadastro com a ficha cadastral, passa por um teste vocacional e é direcionado para vagas compatíveis com seu perfil. Para o cadastro, é necessário levar originais e cópias de documentos pessoais (Identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho).

Josieli Ferreira, de 42 anos, passou pela tenda para cadastrar o currículo do seu filho e tentar seu primeiro emprego. Ela ressaltou a importância da iniciativa, pois orienta o candidato sobre como proceder nos processos seletivos. “Normalmente ficamos perdidos, sem saber onde procurar. Assim, já fica mais selecionado e direcionam para o lugar certo”, disse a confeiteira que mora no bairro de São José do Imbassaí.

Quem também passou pelo local foi Gedalma Machado, de 48 anos, que está desempregada desde outubro do ano passado. A analista financeira ficou encantada com a iniciativa itinerante. “Estava pesquisando e verifiquei que a ação é feita em vários bairros de Maricá e isso é ótimo. Também me chamou a atenção o atendimento que foi muito bom. Achei que ia ter dificuldade, porque como tudo hoje é muito digital, eu não tinha meu currículo impresso em PDF. Mesmo assim pude fazer a inscrição enviando o currículo pelo Whatsapp da Casa do Trabalhador e facilitou tudo”, disse.

Mais espaços femininos

A feira da Colmeia participou com 10 expositoras apresentando seus produtos artesanais. “Estamos muito felizes porque é a primeira edição que participamos. É bom saber que o projeto abre portas para o público feminino também. Aqui nesta Casa do Trabalhador Itinerante conseguimos juntar as pessoas que estão procurando emprego com as empreendedoras que querem escoar suas produções. Então, você consegue literalmente movimentar a economia da cidade”, afirmou Thaise Muniz, fundadora da rede de Colmeia, rede de empreendedoras que existe há sete anos no município.

Vereadora Andrea Cunha também esteve no local prestigiando a iniciativa. “Acho que tudo que é itinerante faz com que chegue mais próximo das pessoas. Isso é magnífico. É a primeira vez que a nossa coordenadora-geral da rede Colmeia participa da ação. Olha a oportunidade que está proporcionando às mulheres empreendedoras estarem dentro do projeto itinerante”, elogiou a vereadora.

Além de ofertar vagas de emprego, a iniciativa teve a palestra com a escritora Rita Rosa, autora da biografia da Rosana dos Santos, que apresentou o tema: a importância da comunicação na vida profissional. Também foram oferecidos serviços de cortes de cabelo e designer de sobrancelhas em parceria com o Instituto Embelleze. O evento teve ainda apresentação de malabarismo e personagens vivos infantis.