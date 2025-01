Polícia Militar prende traficante e apreende carga de drogas - Foto: Jornal O Dia

Publicado 28/01/2025 14:21 | Atualizado 28/01/2025 14:22

Maricá - Na manhã desta terça-feira (28), Policiais Militares prenderam um criminoso foragido da Justiça e que estava traficando em Itaipuaçu. O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida.

Segundo informações, os Policiais do GAT estavam realizando uma operação em conjunto com a Equipe de Busca P2 para atender uma denúncia de tráfico de drogas, os agentes chegaram na localidade, e logo foram vistos por um grupo que os receberam a balas, houve confronto.

Os criminosos então fugiram, porém os Policiais conseguiram capturar um elemento que traficava e que estava foragido do sistema prisional, o marginal com 02 passagens por roubo, 01 passagem por tráfico de drogas e 01 passagem por ameaça, estava foragido desde 2023, com ele foi apreendida um grande quantidade de drogas e também armas de fogo.

FOI APREENDIDO:

- 01 Revolver Taurus calibre 38 com 5 munições intactas;

- 01 Espingarda Calibre 28 com 06 munições intactas;

- 01 granada;

- 344 trouxinhas de Maconha;

- 81 Invólucros com Ecstasy;

- 49 pedras de Crack;

- 01 Rádio transmissor;

- 01 Bateria de Rádio transmissor sobressalente;

- 01 base de Carregamento de Rádio Transmissor;

- R$ 10,00 reais em espécie

Ele foi preso e levado para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes (76ª DP), em Niterói, e já está novamente à disposição do sistema prisional.