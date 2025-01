Prefeito Quaquá quer trazer o que deu certo em cidades de Portugal para fortalecer a economia, fomentar empreendedorismo e gerar empregos em Maricá - Foto: Reprodução Rede social

Publicado 28/01/2025 22:12 | Atualizado 29/01/2025 00:00

Maricá - Uma equipe da prefeitura liderada pelo Prefeito Washington Quaquá, tem percorrido cidades de Portugal para estreitar laços comerciais e prospectar novos negócios, trazendo investimentos para a cidade, o objetivo do Prefeito é replicar, o que dá certo em municípios portugueses.

O Prefeito Quaquá em uma de suas redes sociais falou de uma de suas visitas, objetivando fomentar o empreendedorismo e a cultura em Maricá, ele conheceu a "Fábrica de Criatividade", e disse ter ficado impressionado: "Ontem visitei a Fábrica da Criatividade, aqui em Portugal, e fiquei impressionado! O espaço é mantido pela prefeitura e oferece tudo o que os artistas precisam criar: laboratórios tecnológicos, coworking, salas de treinamento e áreas multifuncionais. E um lugar onde cultura, tecnologia e educação se encontram, gerando inovação e fortalecendo o empreendedorismo.

Já imaginei algo assim em Maricá! Um espaço para apoiar nossos artistas e empreendedores, ajudando a construir um futuro ainda mais promissor. É economia de pessoas e famílias na veia!", completou o prefeito.



A agenda da equipe também incluiu uma visita ao município de Fundão, no interior de Portugal, que tem se destacado pela capacidade de superar desafios históricos e atrair talentos e investimentos. A cidade adotou uma estratégia de longo prazo voltada à inovação, oferecendo incentivos para a criação e expansão de empresas por meio de incubadoras e programas de apoio a startups e companhias de maior porte.



Essas estratégias incluem incentivos para criação e expansão de empresas inovadoras, por meio de incubadora. Startups e empresas maiores que desejam se estabelecer na cidade também recebem apoio.



Segundo Inês Carmo, coordenadora local, o município conta com uma infraestrutura robusta para fomentar ocrescimento econômico. "Temos também dez coworkings espalhados pelo Fundão e acolhimento empresarial de empresas maiores que querem mudar para cá", explicou a gestora a equipe maricaense que visitou a incubadora local nesta terça-feira (28).



Maricá também tem incubadoras de empresas e negócios, o que facilita a troca de experiências entre as duas cidades.



O Secretário de Relações Internacionais de Maricá, Jorge Castor, acompanhou as visitas e destacou o potencial de intercâmbio entre as duas cidades: “É uma rica troca de experiências, reunindo duas cidades que têm a inovação como diretriz. Tudo isso vai se refletir em geração de emprego, renda e desenvolvimento”.



O principal objetivo do governo local, em parceria com a iniciativa privada, é fixar pessoas no Fundão, combater a saída de jovens para o exterior ou para grandes cidades e revitalizar o município.

Os resultados são expressivos, como mais de mil programadores trabalhando em empresas tecnológicas no Fundão. Além disso, escolas que antes estavam prestes a fechar agora estão com lotação completa.



Além disso, famílias brasileiras estabeleceram negócios locais, como lojas e restaurantes, e também criaram associações culturais que promovem eventos na região.



“Ou seja, essa dinâmica multiplica as oportunidades para os brasileiros. É extremamente importante reforçarmos os laços entre Maricá e toda essa região portuguesa”, disse o secretário Jorge Castor.

A missão internacional liderada pelo chefe do executivo Washington Quaquá reflete o compromisso da gestão municipal em buscar soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável de Maricá, promovendo oportunidades para empreendedores locais e ampliando as possibilidades de crescimento econômico da cidade.