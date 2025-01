Operação tapa buraco em Inoã - Foto: Elsson Campos

Operação tapa buraco em InoãFoto: Elsson Campos

Publicado 29/01/2025 10:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá segue com ações emergenciais para melhorar a infraestrutura urbana da cidade. Nesta terça-feira (28), quatro equipes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) realizaram a operação tapa-buraco em ruas de Ubatiba, São José do Imbassaí, Inoã e Centro. O objetivo destas intervenções, iniciadas neste mês, é garantir mais segurança e qualidade de vida aos moradores.

Em Ubatiba, os funcionários recapearam trechos nas ruas Osório José da Matta e José Fortes da Silva (antiga Rua Rio de Janeiro). O mesmo serviço foi feito na Rua Prefeito Alcebíades Mendes, na pista sentido Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), em São José do Imbassaí; na Rua das Flores, em Inoã; e em vias da região central, como Araçatiba.

Essas ações integram o esforço contínuo da Prefeitura em manter as vias públicas em boas condições de trafegabilidade e segurança, beneficiando diretamente os motoristas e moradores da região.

Manutenção pela cidade

As equipes da Somar também realizam a preparação do terreno e plantio próximo ao Corpo de Bombeiros, em Itapeba, e nas proximidades do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), em Inoã; além do roçada e limpeza em São José do Imbassaí (Orla do Marine), Zacarias e Jacaroá (praça e mirante). Em Itaipuaçu, foi executada a manutenção elétrica na Praça do Barroco (Itaipuaçu) e a pintura da quadra na Praça dos Gaviões.