Maricá registra recorde histórico na queda de roubos de veículos e de latrocínioFoto: Divulgação
Maricá atinge menor índice de letalidade violenta em 23 anos
Dados do Instituto de Segurança Pública apontam recorde histórico na queda de roubos de veículos e redução em outros indicadores de criminalidade
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Prefeitura de Maricá cria catálogo digital para incentivar adoção responsável de cães e gatos
Iniciativa permite que a população conheça os animais sem precisar comparecer presencialmente ao local de acolhimento
Maricá abre vagas para atividades gratuitas de esporte e cultura
Projeto Comunidades em Ação oferece aulas de judô, capoeira e samba raiz em quatro polos do município, as aulas começam dia onze de agosto
Maricá realiza 2ª edição da Caminhada do Bem Noturna
Iniciativa gratuita do Programa Viver Bem acontece na Arena São José e incentiva a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis e acontece na próxima 5ª feira
Turmas especiais de Medicina do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg visitam a Fiocruz
A visita aconteceu no sábado, dia primeiro de agosto, os alunos e vivenciaram e experiência de aprendizado e inspiração
Maricá abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia e inovação
Projeto AGORA oferece capacitações on-line para ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer a formação da população
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