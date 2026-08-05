Maricá registra recorde histórico na queda de roubos de veículos e de latrocínio - Foto: Divulgação

Maricá registra recorde histórico na queda de roubos de veículos e de latrocínioFoto: Divulgação

Publicado 05/08/2026 09:17 | Atualizado 05/08/2026 09:18

Maricá - O município de Maricá registrou o menor índice de letalidade violenta para os meses de janeiro a julho desde o início da série histórica, em 2003. Com apenas oito mortes violentas no período em 2026, a cidade alcançou o melhor resultado dos últimos 23 anos, segundo levantamento divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

A redução nos índices de criminalidade também se refletiu nos roubos de veículos, com apenas 18 registros nos sete primeiros meses do ano, atingindo a menor marca em mais de duas décadas. O resultado coloca Maricá na segunda melhor posição entre os municípios da Região Metropolitana com mais de 100 mil habitantes.

Para o secretário de Segurança Cidadã, coronel Julio Veras, os indicadores reforçam o sucesso do modelo de gestão adotado pelo município. "Maricá vive um bom momento na segurança, com queda histórica na criminalidade e na letalidade violenta. Nosso compromisso principal é proteger vidas, e os resultados provam que o trabalho integrado está funcionando", ressaltou.

A queda contínua reflete os investimentos de Maricá em tecnologia, inteligência, integração das forças operacionais e ampliação das ações de prevenção e fiscalização. O município avança na implantação da Cidade da Segurança, complexo que reunirá estruturas de ponta para centralizar as operações das forças de segurança, abrigando um Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), sistemas inteligentes de monitoramento, estande de tiro, área de treinamento tático e espaços destinados à capacitação contínua dos agentes.

Resultados operacionais integrados

Outras ações desenvolvidas pela Secretaria de Segurança Cidadã também apresentam balanço expressivo. Entre janeiro e julho deste ano, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) atuou em 132 ocorrências, que resultaram em 44 prisões e na recuperação de 46 veículos furtados ou roubados. Desse total, 26 foram localizados com o auxílio do sistema de monitoramento integrado e 20 em abordagens de rotina.

O reforço do policiamento também é viabilizado por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), custeado pelo município. No primeiro semestre de 2026, foram disponibilizadas mais de 32 mil vagas para policiais militares atuarem em Maricá, garantindo uma média diária de mais de 150 agentes extras nas ruas.

Outra frente permanente é a Operação Somando Forças, que reúne diversos órgãos para fiscalizar o trânsito e coibir irregularidades. Entre janeiro e o início de agosto, as equipes abordaram 8.220 veículos, com registro de 1.261 infrações e a remoção de 515 veículos irregulares ao pátio municipal.