Maricá - Um homem foi preso por estuprar a própria enteada, uma criança de 10 anos, no domingo a noite, Dias dos Pais (09), a prisão foi realizada por policiais civis da 82ª DP (Maricá) e da 79ª DP (Jurujuba, Niterói) prenderam, em uma ação conjunta, José Augusto Macedo Moraes, estava foragido da Justiça. O suspeito foi localizado no município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelas equipes das duas unidades policiais.
Contra José Augusto havia um mandado de prisão preventiva pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. O crime aconteceu em 2011, quando a vítima tinha apenas 10 anos de idade.
Os crimes teriam ocorrido dentro da residência da família, em Aperibé, no Noroeste Fluminense, onde o suspeito morava com a mãe da criança.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.