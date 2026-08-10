Suspeito foi preso em uma ação conjunta de duas delegacias - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Suspeito foi preso em uma ação conjunta de duas delegaciasFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 10/08/2026 12:53

Maricá - Um homem foi preso por estuprar a própria enteada, uma criança de 10 anos, no domingo a noite, Dias dos Pais (09), a prisão foi realizada por policiais civis da 82ª DP (Maricá) e da 79ª DP (Jurujuba, Niterói) prenderam, em uma ação conjunta, José Augusto Macedo Moraes, estava foragido da Justiça. O suspeito foi localizado no município de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelas equipes das duas unidades policiais.



Contra José Augusto havia um mandado de prisão preventiva pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal. O crime aconteceu em 2011, quando a vítima tinha apenas 10 anos de idade.



Os crimes teriam ocorrido dentro da residência da família, em Aperibé, no Noroeste Fluminense, onde o suspeito morava com a mãe da criança.

Veja mais sobre ações da 82ª DP fora do município de Maricá: https://odia.ig.com.br/marica/2026/07/7280258-braco-direito-de-traficante-do-complexo-do-caramujo-e-preso-em-operacao-da-policia-civil.html

Nossa reportagem tentou entrar em contato com a defesa do criminoso, porém não tivemos resposta até a publicação desta matéria.

Após o levantamento de informações e o monitoramento realizado pelos agentes, os policiais conseguiram identificar a localização do foragido e efetuaram a prisão em Rio das Ostras.



José Augusto foi encaminhado para a 82ª DP (Centro, Maricá) e permanece à disposição da Justiça, e será encaminhado para o sistema prisional.