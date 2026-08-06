Museu Casa Darcy Ribeiro - Foto: Arquivo MAIS

Museu Casa Darcy RibeiroFoto: Arquivo MAIS

Publicado 06/08/2026 16:29

Maricá - A Companhia de Cultura e Turismo Maricá (MARÉ) inicia o segundo semestre de 2026 consolidando uma série de ações voltadas ao fortalecimento da cultura, do turismo e da economia criativa no município. Ao longo do mês de agosto, a Companhia promove grandes eventos culturais, fortalece os equipamentos públicos e dá continuidade às ações que vêm promovendo o desenvolvimento dos setores cultural e turístico da cidade.



Nos dias 8 e 9, a Aldeia Mata Verde Bonita recebe o II Festival dos Povos Indígenas de Maricá, em celebração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas, com apresentações culturais, feira de artesanato, literatura, gastronomia e atividades voltadas à valorização dessas comunidades.



Já entre os dias 13 e 16 de agosto, acontece a tradicional Festa da Padroeira de Maricá, reunindo programação religiosa, manifestações culturais e shows gratuitos para moradores e visitantes, no Centro da cidade e na Barra de Maricá.



Os equipamentos culturais administrados pela MARÉ — Museu Casa Darcy Ribeiro e Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá — também permanecem abertos à visitação, ampliando as opções de lazer, turismo e acesso à cultura na cidade.



“Nosso trabalho busca preservar a memória, valorizar os talentos locais e ampliar as oportunidades para que a cidade continue se consolidando como referência nesses setores. Estamos estruturando iniciativas que fortalecem a identidade de Maricá, criam novas oportunidades de desenvolvimento e constroem uma base sólida para o futuro do município”, destacou o presidente da MARÉ, Antonio Grassi.



Audiovisual e economia criativa



O fortalecimento do audiovisual foi uma das principais frentes de atuação da Companhia nos últimos meses. Com investimento de R$ 20 milhões, a MARÉ lançou o programa Filmar Maricá, que abriu editais voltados ao desenvolvimento de projetos audiovisuais e à produção de obras independentes produzidas por empresas sediadas no estado do Rio de Janeiro.



Como parte dessa estratégia, a companhia promoveu a primeira oficina gratuita de elaboração de projetos para produtoras locais, lançou o cadastro de profissionais da Maricá Film Commission para ampliar o banco de mão de obra do setor e avançou nas ações de atração e apoio a produções audiovisuais realizadas no município.



A economia criativa também ganhou reforço com o lançamento do Maré dos Sabores, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Secretaria de Turismo para qualificar restaurantes participantes do Festival de Inverno e valorizar a gastronomia como atrativo turístico de Maricá.



Cultura e patrimônio



Entre os destaques do mês de julho, está a reabertura do Museu Casa Darcy Ribeiro, em Cordeirinho. Após um processo de revitalização, o equipamento voltou a receber visitantes e a integrar o circuito cultural da cidade, preservando o legado de um dos maiores intelectuais brasileiros.

Celebrando 20 anos de história em 2026, a Casa de Cultura e Museu Histórico de Maricá também recebeu atividades de incentivo e valorização da cultura local. O local sediou oficinas de saberes tradicionais, programação especial de férias para crianças e ações de promoção da diversidade.



A Companhia também deu continuidade às ações de preservação da cultura popular maricaense com a restauração do Boizinho Condé. Criado entre as décadas de 1930 e 1940 no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, o boi participou do batismo da Boi Kunhã Geledés, em uma cerimônia que fortaleceu o diálogo entre a tradição e as novas expressões culturais e voltou a integrar o acervo da Casa de Cultura, onde permanece em exposição.



Maricá no cenário internacional



A atuação da MARÉ ampliou, ainda, a presença de Maricá em espaços internacionais de cooperação. Um dos destaques foi a coordenação da candidatura internacional do programa Cultura de Direitos, da Secretaria de Direitos Humanos, ao 7º Prêmio Internacional CGLU – Cidade do México - Cultura 21.



Selecionada pelo júri como exemplo de boas práticas, a iniciativa colocou Maricá entre as cidades reconhecidas internacionalmente por utilizar a cultura como instrumento de promoção dos direitos humanos, da cidadania e do desenvolvimento sustentável.



Anunciado em junho, o reconhecimento acontece poucos meses após a entrada oficial de Maricá na Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), após articulação conduzida pela MARÉ, que ampliou a participação do município em iniciativas internacionais voltadas à cultura e ao turismo.