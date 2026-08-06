Festart reúne estudantes em Maricá - Foto: Divulgação

Festart reúne estudantes em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 06/08/2026 15:13 | Atualizado 06/08/2026 15:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou, nesta quarta-feira (05), as disputas das semifinais do VII Festival Estudantil de Artes de Maricá (Festart). A nova fase reúne alunos de escolas do município, com representantes das redes municipal, estadual, federal e privada.

"A arte amplia repertórios, fortalece vínculos e coloca os estudantes no centro do processo educativo. O Festart é um espaço de protagonismo estudantil. Cada apresentação revela criatividade, dedicação e identidade, reafirmando que a escola é um território de formação humana, cultural e cidadã”, ressaltou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

A programação inclui a Exposição de Artes Visuais, que segue até sexta-feira (07), das 8h às 17h, na Casa de Cultura, no Centro, com mostras de pintura e desenho. Entre os dias 17 e 21 de agosto, as semifinais continuam na Escola Municipal Benvindo Taques Horta, em Ubatiba.