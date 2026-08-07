Adoção responsável em MaricáFoto: Divulgação
Maricá lança campanha itinerante de adoção responsável de cães e gatos
Iniciativa da Secretaria de Bem-Estar Animal percorrerá bairros da cidade com feiras às terças e quintas-feiras
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MARÉ inicia segundo semestre com programações culturais e ações estratégicas em Maricá
Companhia promove grandes eventos em agosto e apresenta balanço de iniciativas voltadas ao audiovisual à cultura, ao turismo e a economia do município
Maricá inicia semifinais do Festival Estudantil de Artes
Festart reúne estudantes do município em mostras de arte e cultura com com diversas apresentações
Homem é preso por tentar matar o próprio enteado com facada no abdômen em Maricá
O preso é empresário e foi localizado em uma barbearia de sua propriedade, em Icaraí, durante ação conjunta das polícias civis de Maricá e Jurujuba, Niterói
Maricá atinge menor índice de letalidade violenta em 23 anos
Dados do Instituto de Segurança Pública apontam recorde histórico na queda de roubos de veículos e redução em outros indicadores de criminalidade
Prefeitura de Maricá cria catálogo digital para incentivar adoção responsável de cães e gatos
Iniciativa permite que a população conheça os animais sem precisar comparecer presencialmente ao local de acolhimento
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