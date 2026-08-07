Adoção responsável em Maricá - Foto: Divulgação

Adoção responsável em MaricáFoto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 17:50 | Atualizado 07/08/2026 17:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, lançou este mês uma campanha itinerante para incentivar a adoção responsável de cães e gatos na cidade. As feiras de adoção acontecerão semanalmente às terças e quintas-feiras, das 9h às 16h, em diferentes pontos do município.

Para que a população possa se programar, os locais de cada ação serão divulgados sempre às segundas-feiras nos canais oficiais da Prefeitura. O horário de atendimento poderá ser encerrado mais cedo caso todos os animais do dia sejam adotados.

"Queremos aproximar esses animais das famílias e facilitar o processo de adoção. Cada animal adotado ganha uma nova chance e abre espaço na rede para resgatarmos outros", afirma o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira (Robgol).

Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar original e cópia do documento de identidade (RG e CPF) e comprovante de residência.