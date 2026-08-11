Identificação de crianças com pulseiras durante a Festa da Padroeira - Foto; Divulgação

Identificação de crianças com pulseiras durante a Festa da PadroeiraFoto; Divulgação

Publicado 11/08/2026 11:14 | Atualizado 11/08/2026 11:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza durante os shows da tradicional Festa de Nossa Senhora do Amparo, padroeira do município, a ação de identificação de crianças com pulseiras. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, tem como objetivo garantir mais segurança às crianças e tranquilidade aos pais e responsáveis durante os quatro dias de celebração.

A orientação é que pais e responsáveis procurem os agentes da secretaria logo na chegada ao evento para identificar as crianças. A ação é simples, rápida e preventiva, proporcionando mais tranquilidade para que as famílias aproveitem a programação com segurança.

"Nosso compromisso é cuidar das pessoas. O pulseiramento infantil é uma medida simples, gratuita e muito eficiente para garantir mais segurança às crianças e tranquilidade às famílias. Convidamos todos os pais e responsáveis a procurarem nossa equipe e realizarem a identificação logo na chegada à festa", destacou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares.

A Festa da Padroeira é uma das mais importantes manifestações religiosas e culturais de Maricá. Além da programação litúrgica em homenagem a Nossa Senhora do Amparo, o evento reúne milhares de moradores e visitantes com apresentações culturais e grandes shows entre os dias 13 e 16 de agosto, com programação no Centro e na Arena da Barra. Entre as atrações confirmadas estão João Gomes, na quinta-feira (13); Falamansa, na sexta-feira (14); e Mumuzinho e Guilherme Sá, no sábado (15).