Identificação de crianças com pulseiras durante a Festa da PadroeiraFoto; Divulgação
Prefeitura de Maricá oferece identificação de crianças com pulseiras durante a Festa da Padroeira para reforçar a segurança
Ação gratuita busca garantir segurança às crianças e tranquilidade aos pais e responsáveis durante os quatro dias de celebração
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