Festa da Padroeira: Maricá adapta funcionamento das bicicletas Vermelhinhas para garantir mais segurança - Foto: Katito Carvalho

Festa da Padroeira: Maricá adapta funcionamento das bicicletas Vermelhinhas para garantir mais segurança Foto: Katito Carvalho

Publicado 13/08/2026 11:07 | Atualizado 13/08/2026 11:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá reforçou a operação especial de mobilidade para a Festa da Padroeira, que acontece entre os dias 13 e 16 de agosto. Para garantir mais segurança durante o evento, cinco estações das Vermelhinhas, o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas do município, ficarão temporariamente indisponíveis.

A medida da Empresa Pública de Transportes (EPT) interrompe a retirada e a devolução de bicicletas nas estações 17 (Barra I), 18 (Barra II) e 19 (Marielle Franco), que ficarão fechadas nos dias 13 e 14 de agosto, na Barra de Maricá. No Centro, as estações 9 e Infantil 101, na Praça Orlando de Barros Pimentel, terão as atividades suspensas nos dias 15 e 16. O serviço será normalizado no dia 17 de agosto.

“A interrupção é breve e necessária para garantir o bom funcionamento do sistema e a segurança de pedestres e ciclistas, preservando ainda a integridade das bicicletas”, declarou o presidente da EPT, Celso Haddad. Segundo ele, os ônibus Tarifa Zero da EPT, os Vermelhinhos, são a melhor opção para quem vai aos shows.

Para reforçar a integração entre a Barra, o Terminal e os demais bairros do município, os Vermelhinhos terão mais de 50 viagens extras, principalmente durante a madrugada.

Estações temporariamente indisponíveis para retirada e devolução de bicicletas

Dias 13 e 14 de agosto

Estação 17 – Barra I

Estação 18 – Barra II

Estação 19 – Marielle Franco

Dias 15 e 16 de agosto

Estação 9 – Praça Orlando de Barros Pimentel

Estação Infantil 101 – Praça Orlando de Barros Pimentel