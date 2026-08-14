Entrega Consultório na Rua - Foto:Thamyris Mello

Entrega Consultório na RuaFoto:Thamyris Mello

Publicado 14/08/2026 17:21 | Atualizado 14/08/2026 17:23

Maricá - A Prefeitura de Maricá entregou, na quinta-feira (13), uma nova van adaptada para intensificar as ações do programa Consultório na Rua. Fruto de uma parceria com a Secretaria de Saúde, o veículo funciona como um consultório móvel equipado para levar assistência médica, acolhimento e cuidado humanizado à população em situação de vulnerabilidade, ampliando o acesso aos serviços de saúde.

A nova estrutura itinerante conta com maca, inclusive ginecológica, e insumos para a realização de consultas médicas e de enfermagem, atendimentos psicológicos, exames preventivos e curativos, além da aplicação de métodos contraceptivos, como DIU e Implanon. A iniciativa busca aproximar os serviços públicos de saúde das pessoas em situação de rua, ampliando a capacidade de atendimento e a mobilidade das equipes multidisciplinares do município.

A subsecretária de Promoção e Atenção Primária da Saúde, Dra. Regina Ferreira, destacou o impacto da nova unidade para o fortalecimento da rede municipal.

“É um equipamento muito importante, que eleva o nível do atendimento à população em situação de rua, para que possa realizar suas consultas com mais qualidade”, afirmou.