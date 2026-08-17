Festa da Padroeira de Maricá - Foto: Thamyris Mello

Festa da Padroeira de Maricá Foto: Thamyris Mello

Publicado 17/08/2026 11:40 | Atualizado 17/08/2026 11:40

Maricá - A Prefeitura de Maricá encerrou, neste domingo (16), a Festa da Padroeira, em celebração a Nossa Senhora do Amparo. A noite foi dedicada ao samba e à música popular na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, após a programação religiosa na Igreja Matriz.

A programação começou com o Grupo Oh Sorte, que, com um repertório recheado de sucessos do pagode e do samba nacional, agitou o público no início da noite. Em seguida, a União de Maricá subiu ao palco e deu um tom carnavalesco à festa do Amparo. Encerrando a noite e a programação cultural, Suel levou ao público sucessos do pagode romântico e fechou a celebração em clima de samba.

O secretário de Promoção de Eventos, Rony Peterson, destacou que a festa cumpriu o papel de movimentar a cidade, atrair público e gerar oportunidades para trabalhadores e empreendedores locais.

“A ideia é proporcionar eventos que gerem fluxo turístico e ajudem a economia da cidade a girar cada vez mais com o turismo. Estamos trabalhando para entregar segurança, organização, inclusão e previsibilidade, para que as pessoas possam sair de casa, pegar o transporte público, aproveitar a programação e retornar com tranquilidade”, afirmou.

Morador de Itaboraí, Marcelo Andrade, de 41 anos, aproveitou o fim de semana em Maricá e acompanhou parte da programação da festa. “Vim passar o fim de semana aqui com a família e acabei aproveitando os shows. Ontem assisti ao Mumuzinho e hoje voltei para ver o Suel. Gosto muito de pagode, então foi uma programação que combinou bastante com o que a gente queria para o fim de semana. A cidade estava movimentada, mas com um clima tranquilo”, contou.

A movimentação também foi comemorada por quem trabalhou durante os quatro dias de festa. Ambulante na área do evento, Roberto Carlos de Almeida, de 52 anos, vendeu balões durante a programação e afirmou que o resultado superou as expectativas.

“Eu trabalhei nos quatro dias e vendi o dobro do que esperava. Quando tem uma festa assim, com família, criança e bastante gente circulando, ajuda muito quem depende da venda na rua. Para mim, foi muito positivo”, disse.

A Festa de Nossa Senhora do Amparo reuniu programação religiosa e cultural ao longo de vários dias. As celebrações religiosas incluíram Santo Terço, Novena, missas, coroação de Nossa Senhora, alvorada, Santa Missa Campal e procissão, além da 1ª Corrida de Nossa Senhora do Amparo e caminhada.

Já a programação cultural contou com DJ Juninho Mix, Arraiá de Maricá, com campeonato de quadrilhas, e grandes nomes da música brasileira, como João Gomes, Falamansa, Guilherme Sá, Mumuzinho e Suel. A programação foi desenvolvida pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré) e pelas secretarias de Assuntos Religiosos, Cidadania e Família e de Promoção de Eventos.