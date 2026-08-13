Sede do governo, Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do Rio - Divulgação

Sede do governo, Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 13/08/2026 15:50

Rio - O governo do Rio publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (13), o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (Iaserj). Ao todo, serão 287 vagas para diferentes cargos. As inscrições começam na próxima segunda-feira (17) e seguem até o dia 15 de setembro.





Os candidatos podem se inscrever pelo



Serão aplicadas provas objetivas e discursivas para a seleção de novos profissionais, para suprir carências em áreas estratégicas da Saúde. Das 287 vagas, 226 são de níveis médio, superior e especialistas para a Saúde; e 61 vagas de níveis médio e superior para o Iaserj. Do total de vagas que serão disponibilizadas para a Secretaria de Saúde, quatro são de especialista; 182 de nível superior e 40 de nível médio. Serão contratados profissionais para funções de nível superior como assistente social (10); enfermeiro (40); farmacêutico (30); médico (40); psicólogo (15); entre outras. Para quem tem nível médio, serão abertas 40 vagas de assistente administrativo de saúde.



A realização do concurso público tem o objetivo de cumprir uma das diretrizes previstas no Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde. O levantamento das necessidades foi feito por um grupo de trabalho instituído pela Resolução SES nº 3.344/24. As provas serão realizadas no dia 1º de novembro. As remunerações variam de R$ 1,9 mil a R$ 7,1 mil, de acordo com o cargo, além dos benefícios previstos para cada carreira. A taxa de inscrição é de R$ 44,25 para todas as categorias.Os candidatos podem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional de Gestão e Projetos (IBDO) , fazer o cadastro e realizar o pagamento da taxa de inscrição. A solicitação de isenção de taxa pode ser realizada de 15/9 a 17/9, conforme os termos do edital.Serão aplicadas provas objetivas e discursivas para a seleção de novos profissionais, para suprir carências em áreas estratégicas da Saúde. Das 287 vagas, 226 são de níveis médio, superior e especialistas para a Saúde; e 61 vagas de níveis médio e superior para o Iaserj. Do total de vagas que serão disponibilizadas para a Secretaria de Saúde, quatro são de especialista; 182 de nível superior e 40 de nível médio. Serão contratados profissionais para funções de nível superior como assistente social (10); enfermeiro (40); farmacêutico (30); médico (40); psicólogo (15); entre outras. Para quem tem nível médio, serão abertas 40 vagas de assistente administrativo de saúde.A realização do concurso público tem o objetivo de cumprir uma das diretrizes previstas no Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde. O levantamento das necessidades foi feito por um grupo de trabalho instituído pela Resolução SES nº 3.344/24.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. O último concurso para especialista na gestão de saúde ocorreu em 2011; para profissionais de nível médio e superior, o último foi realizado em 2001.



Quem tem direito à isenção de inscrição?

O concurso disponibiliza o benefício aos candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.593/08, que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda, nos termos da Lei Estadual nº 7.747/17.

Também são isentos do pagamento os candidatos que tenham composto mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral Estado do Rio de Janeiro, em dia de eleição, conforme previsto na Lei Estadual nº 9.412/21, considerando cada turno como uma eleição. Poderá ainda solicitar a isenção quem tiver realizado doação de sangue pelo menos três vezes nos 12 meses anteriores à inscrição. O benefício também será concedido à mulher vítima de violência doméstica com decisão judicial de medida protetiva.



Aos candidatos que não possuírem acesso à internet será disponibilizado um posto de atendimento, na Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 2º andar (Recursos Humanos), Rio Comprido, Rio de Janeiro – RJ, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados. O posto funcionará apenas durante o período de inscrição estabelecido no cronograma.