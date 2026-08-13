Sede do governo, Palácio Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul do RioDivulgação
Os candidatos podem se inscrever pelo site do Instituto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional de Gestão e Projetos (IBDO), fazer o cadastro e realizar o pagamento da taxa de inscrição. A solicitação de isenção de taxa pode ser realizada de 15/9 a 17/9, conforme os termos do edital.
Serão aplicadas provas objetivas e discursivas para a seleção de novos profissionais, para suprir carências em áreas estratégicas da Saúde. Das 287 vagas, 226 são de níveis médio, superior e especialistas para a Saúde; e 61 vagas de níveis médio e superior para o Iaserj. Do total de vagas que serão disponibilizadas para a Secretaria de Saúde, quatro são de especialista; 182 de nível superior e 40 de nível médio. Serão contratados profissionais para funções de nível superior como assistente social (10); enfermeiro (40); farmacêutico (30); médico (40); psicólogo (15); entre outras. Para quem tem nível médio, serão abertas 40 vagas de assistente administrativo de saúde.
A realização do concurso público tem o objetivo de cumprir uma das diretrizes previstas no Plano Estadual de Saúde de 2024-2027, que prevê a recomposição do quadro de servidores estatutários da Saúde. O levantamento das necessidades foi feito por um grupo de trabalho instituído pela Resolução SES nº 3.344/24.
Quem tem direito à isenção de inscrição?
Aos candidatos que não possuírem acesso à internet será disponibilizado um posto de atendimento, na Rua Barão de Itapagipe, nº 225, 2º andar (Recursos Humanos), Rio Comprido, Rio de Janeiro – RJ, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Não haverá atendimento aos sábados, domingos e feriados. O posto funcionará apenas durante o período de inscrição estabelecido no cronograma.
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