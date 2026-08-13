Na comparação com junho de 2025, alta do varejo é de 2,9% - Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Na comparação com junho de 2025, alta do varejo é de 2,9%Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Publicado 13/08/2026 11:20 | Atualizado 13/08/2026 11:22





O desempenho recente deixa o setor 0,8% abaixo do maior nível já registrado, atingido em março. Na comparação com junho de 2025, a alta é de 2,9%. No acumulado de 12 meses, o comércio tem variação positiva de 1,6%. No segundo trimestre, houve recuo de 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2026.



O analista da pesquisa, Cristiano Santos, frisa que é “o segundo patamar mais alto da série, iniciada em janeiro de 2000”. Santos acrescenta que há um efeito estatístico. "Quando se está no ponto mais alto da série, é mais difícil continuar crescendo."



Na comparação com meses imediatamente seguidos, apenas um mês de 2026, abril, apresentou recuo de vendas:



- Janeiro: 0,5%

- Fevereiro: 0,8%

- Março: 0,8%

- Abril: -1,5%

- Maio: 0,3%

- Junho: 0,5% As vendas no comércio varejista brasileiro cresceram 0,5% de maio para junho e fecharam o primeiro semestre com expansão de 1,9%, quando comparadas ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada na manhã desta quinta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).O desempenho recente deixa o setor 0,8% abaixo do maior nível já registrado, atingido em março. Na comparação com junho de 2025, a alta é de 2,9%. No acumulado de 12 meses, o comércio tem variação positiva de 1,6%. No segundo trimestre, houve recuo de 0,4% em relação ao primeiro trimestre de 2026.O analista da pesquisa, Cristiano Santos, frisa que é “o segundo patamar mais alto da série, iniciada em janeiro de 2000”. Santos acrescenta que há um efeito estatístico. "Quando se está no ponto mais alto da série, é mais difícil continuar crescendo."Na comparação com meses imediatamente seguidos, apenas um mês de 2026, abril, apresentou recuo de vendas:- Janeiro: 0,5%- Fevereiro: 0,8%- Março: 0,8%- Abril: -1,5%- Maio: 0,3%- Junho: 0,5%

Inflação perde força e ajuda

O analista do IBGE explica que um dos fatores que impulsionaram as vendas de junho foi a desaceleração da inflação (0,16% em junho contra 0,58% em maio). Outro elemento foi o aumento no número de pessoas trabalhando (alta de 1,1% entre os meses).



Metade dos oito grupos de atividades pesquisadas pelo IBGE apresentou alta na passagem de maio para junho:



- Combustíveis e lubrificantes: -1,7%

- Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 1,1%

- Tecidos, vestuário e calçados: -2,6%

- Móveis e eletrodomésticos: 0,4%

- Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e perfumaria: 0,2%

- Livros, jornais, revista e papelaria: -9,9%

- Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -1,3%

- Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 2,4%



Atacado

No comércio varejista ampliado, que inclui atividades de atacado veículos, motos, partes e peças; material de construção; e produtos alimentícios, bebidas e fumo o indicador recuou 1% de maio para junho e marca avanço de 1,9% no acumulado do semestre. Ao longo de um ano, há variação positiva de 0,8%.



Em junho, o varejo ampliado figurava 2,1% abaixo do ponto mais alto já registrado, alcançado em fevereiro.

