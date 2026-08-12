A área da Saúde aparece entre as que poderão ter maior participação no próximo concurso.Bruno Nepomuceno

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Jannaina Costa
O prazo para conclusão das atividades do grupo de trabalho responsável pela organização do concurso público da Prefeitura de Teresópolis foi prorrogado por mais 90 dias. Com a extensão, o Plano de Trabalho deverá ser apresentado até novembro.
A prorrogação foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do Município de Teresópolis na segunda-feira (10). O grupo foi criado inicialmente em abril para organizar as etapas que antecedem a elaboração e divulgação do edital.
Apesar de o número de vagas e os cargos ainda não terem sido oficialmente definidos, a previsão é de que o concurso contemple diferentes áreas da Administração Municipal e níveis de escolaridade.
Entre as áreas que podem ser contempladas estão Educação, Saúde e setores administrativos. A definição das vagas, cargos e perfis profissionais faz parte justamente das atribuições do grupo de trabalho.
Banca organizadora já está contratada
Desde janeiro, a Prefeitura de Teresópolis mantém contrato com o Instituto de Seleção e Tecnologia, que será responsável pela organização do concurso. Entre as atribuições da banca estão o recebimento das inscrições e a aplicação das provas.
O grupo de trabalho deverá levantar as necessidades de pessoal das secretarias, identificar cargos e quantitativos, elaborar um diagnóstico do quadro atual de servidores e estabelecer as diretrizes para a elaboração do edital.
Também estão entre as tarefas a estruturação do cronograma do concurso, a elaboração do Plano de Trabalho detalhado e a apresentação de um relatório conclusivo à autoridade competente.
Saúde está entre as áreas com necessidade de recomposição
A área da Saúde aparece entre as que poderão ter maior participação no próximo concurso. Em fevereiro de 2024, foi encaminhado o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) da Secretaria Municipal de Saúde, que previa uma reestruturação do quadro de pessoal.
O documento estabelecia a criação de 844 novos cargos efetivos para a rede municipal de saúde. Também previa a extinção de 544 cargos vagos vinculados ao plano de carreira anterior e a substituição de 469 contratos temporários por servidores concursados.
Ainda não há confirmação, porém, de quais desses cargos serão efetivamente incluídos no próximo edital.
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