Da esquerda para a direita, o vice-presidente do Sincomércio e do CCS, Rodiney Turl, Cel. Christoph, e o presidente do Sincomércio, Igor EdelsteinJannaina Costa
Igor Edelstein recebeu a honraria das mãos do comandante do 30º BPM, coronel Christoph. A cerimônia também reconheceu outras pessoas que contribuem para a segurança e para a integração entre a Polícia Militar e a comunidade, entre elas: o ex-comandante do 30º BPM, coronel Marco Aurélio; o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Zé Carlos do Mariano; o secretário municipal de Serviços Públicos, Davi Serafim; a secretária municipal de Educação, Carla Rabello; e oficiais da corporação.
O Sincomércio integra o Conselho Comunitário de Segurança de Teresópolis (CCS). O vice-presidente da entidade, Rodiney Turl, é também vice-presidente do CCS. A participação reforça o compromisso da entidade com o debate e a construção de ações voltadas à segurança no município.
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