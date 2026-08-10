Da esquerda para a direita, o vice-presidente do Sincomércio e do CCS, Rodiney Turl, Cel. Christoph, e o presidente do Sincomércio, Igor Edelstein - Jannaina Costa

Da esquerda para a direita, o vice-presidente do Sincomércio e do CCS, Rodiney Turl, Cel. Christoph, e o presidente do Sincomércio, Igor EdelsteinJannaina Costa

Publicado 10/08/2026 20:46

O Sincomércio Teresópolis, por meio do presidente da entidade, Igor Edelstein, foi uma das instituições e personalidades homenageadas pelo 30º Batalhão de Polícia Militar em reconhecimento à parceria e ao diálogo mantidos com a corporação em favor da segurança de Teresópolis. A entrega da honraria foi feita durante almoço de confraternização realizado nas dependências do batalhão nesta segunda-feira (10).



Igor Edelstein recebeu a honraria das mãos do comandante do 30º BPM, coronel Christoph. A cerimônia também reconheceu outras pessoas que contribuem para a segurança e para a integração entre a Polícia Militar e a comunidade, entre elas: o ex-comandante do 30º BPM, coronel Marco Aurélio; o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Zé Carlos do Mariano; o secretário municipal de Serviços Públicos, Davi Serafim; a secretária municipal de Educação, Carla Rabello; e oficiais da corporação.

“Vocês são verdadeiros amigos da Região Serrana. Vocês fazem muito mais e é por isso que tudo tem d jannainacosta@gmail.com ado certo. A Polícia Militar não faz nada sozinha. Há um ano, todos os indicadores criminais da área de abrangência do 30º BPM estão no verde. Isso é fruto de um trabalho coletivo, é a integração construída com a sociedade civil, o poder público e as instituições que atuam em Teresópolis. Essa união é fundamental para avançarmos cada vez mais na segurança do município”, disse.

Após a entrega das homenagens, o 30º BPM ofereceu um almoço aos homenageados, em um momento de confraternização e aproximação entre representantes do poder público, setor produtivo e forças de segurança.



“Agradecemos ao comandante, coronel Christoph, e a toda a equipe do 30º BPM pelo reconhecimento. A segurança pública é uma construção coletiva, e o diálogo entre a Polícia Militar, o poder público, o comércio e a sociedade é fundamental para construirmos uma cidade cada vez mais segura”, afirmou Igor.



O Sincomércio integra o Conselho Comunitário de Segurança de Teresópolis (CCS). O vice-presidente da entidade, Rodiney Turl, é também vice-presidente do CCS. A participação reforça o compromisso da entidade com o debate e a construção de ações voltadas à segurança no município.