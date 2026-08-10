Contra João Vitor foram disparados 20 tiros - Reprodução Redes Sociais

Contra João Vitor foram disparados 20 tirosReprodução Redes Sociais

Publicado 10/08/2026 12:00

A Polícia Militar realiza uma operação em comunidades de Teresópolis em busca dos suspeitos de atirar contra um motorista de aplicativo durante uma corrida. As equipes fazem buscas em diferentes pontos da cidade para localizar o grupo envolvido no ataque, ocorrido na manhã de sexta-feira (7), na Barra do Imbuí.

Segundo fontes da PM, uma das hipóteses investigadas é que os próprios suspeitos tenham solicitado a corrida por aplicativo para deixar Teresópolis depois que o veículo usado pelo grupo foi apreendido. Os criminosos teriam chegado à cidade em um Jeep Compass roubado, localizado e apreendido pela polícia. A suspeita é de que, sem o veículo, eles tenham recorrido ao transporte por aplicativo para fugir da região.

O motorista João Vitor da Silva Santos, de 27 anos, havia aceitado uma chamada para buscar um passageiro na Barra do Imbuí com destino ao Hospital São José. O ataque aconteceu na parte alta da Rua Pastor Cassiano, onde ele foi surpreendido pelos disparos enquanto estava dentro do carro.

João Vitor foi atingido por três tiros, sendo dois na região do peito, entre o coração e o pulmão, e um na altura do quadril. Segundo as informações divulgadas inicialmente, o ferimento na região do quadril traz risco de paraplegia. O motorista está internado no Hospital das Clínicas de Teresópolis (HCT) e deveria passar por procedimentos cirúrgicos.

Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir por alguns metros, mas perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra um poste na Rua Doutor Oliveira, em frente ao Colégio Beatriz Silva.

No local onde ocorreu o ataque, investigadores encontraram cerca de 20 cápsulas de munição espalhadas pelo chão. Policiais militares e agentes da Polícia Civil isolaram a área para a realização da perícia, que busca reunir evidências que possam ajudar a identificar os autores dos disparos.

A polícia trabalha ainda com a possibilidade de que o motorista tenha sido alvejado quando os criminosos perceberam que não conseguiriam concluir a fuga ou depois que ele teria tentado desistir da corrida. Essa circunstância, no entanto, ainda é investigada.

A Polícia Civil busca identificar os responsáveis pelo ataque e esclarecer a dinâmica do crime, incluindo a origem da corrida e a possível relação dos suspeitos com o Jeep roubado apreendido pela PM.