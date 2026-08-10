Contra João Vitor foram disparados 20 tirosReprodução Redes Sociais
Evento sobre paralisia cerebral reúne especialistas em Teresópolis
Encontro será realizado nos dias 29 e 30 de agosto, no UNIFESO, com palestras, debates e participação de pessoas com paralisia cerebral
Atleta de Teresópolis se destaca no jiu-jítsu e mira o exterior
Gustavo Cruz da Rocha, de 27 anos, acumula títulos nacionais e busca viabilizar a participação nos grandes eventos internacionais da modalidade
PM ocupa comunidades em busca de suspeitos de ataque a motorista de app
Fontes da PM disse acreditar que criminosos pediram a corrida para deixar a cidade após veículo usado pelo grupo ser apreendido
TCE-RJ suspende licitação milionária da Prefeitura de Teresópolis
Decisão cautelar é desdobramento de cobrança feita em julho e paralisa pregão de mais de R$ 25 milhões até nova análise do Tribunal
Seleção Sub-20 inicia preparação em Teresópolis para amistosos
Equipe brasileira treina na Granja Comary antes dos duelos contra a Bolívia, que integram a preparação para o Sul-Americano Sub-20
CREA-RJ promove encontro para ouvir profissionais em Teresópolis
Visita no dia 19 de agosto integra agenda estadual para fortalecer a atuação regional e ampliar o diálogo com engenheiros, agrônomos e geocientistas
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