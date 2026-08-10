Meta do atleta é conquistar títulos internacionais - Divulgação Gênesis

Meta do atleta é conquistar títulos internacionaisDivulgação Gênesis

Publicado 10/08/2026 18:48

Aos 27 anos, o teresopolitano Gustavo Cruz da Rocha já soma mais de duas décadas dedicadas ao jiu-jítsu. Atleta e professor da modalidade, construiu uma trajetória marcada por títulos mundiais, pan-americanos e brasileiros. Agora, o objetivo é dar um novo passo na carreira: disputar grandes competições internacionais.

Representando a Gracie Barra, da Várzea, Gustavo vive uma sequência positiva de resultados. Recentemente, conquistou o Campeonato Rio Lagos, o Campeonato Serrano e, mais recentemente, o International Open da Confederação Brasileira de Jiu-Jítsu (CBJJ). No International Open, o atleta foi campeão em duas categorias, com e sem quimono, na faixa-preta adulto pesadíssimo. A competição reuniu atletas de diferentes estados brasileiros.

A relação de Gustavo com o jiu-jítsu começou ainda na infância. Aos 6 anos, incentivado pelo irmão, iniciou a prática inicialmente como atividade física e com o objetivo de perder peso. Aos 15, começou a competir e decidiu que faria do esporte sua profissão.

“Comecei por incentivo do meu irmão. Era mais para praticar um esporte e perder peso. Comecei a competir com 15 anos e, nessa idade, já tinha decidido que era isso que queria fazer da minha vida", conta.

Hoje, além de competir, Gustavo trabalha como professor de jiu-jítsu e tem a modalidade como sua principal fonte de sustento. O desempenho nas competições também garantiu ao atleta pontuação para disputar torneios de alto nível da CBJJ, ampliando as possibilidades de participação em eventos de maior expressão no Brasil e no exterior.

O próximo desafio

Apesar da experiência e dos resultados acumulados ao longo da carreira, Gustavo ainda não conseguiu disputar competições internacionais. O principal obstáculo está nos custos envolvidos em uma viagem para competir fora do país, que incluem passagens, hospedagem, alimentação, inscrição e toda a estrutura necessária para a participação.

Por isso, o apoio de parceiros tem sido importante para que o atleta consiga manter sua preparação e planejar os próximos passos. Durante sete anos, Gustavo contou com o patrocínio de uma perfumaria local. Atualmente, recebe o apoio da Gênesis Empreendimentos. Ele é um dos atletas que fazem parte do programa “Atleta Gênesis” da construtora e incorporadora. Desde o início da nova parceria, Gustavo já subiu ao pódio nas três competições de que participou.

Mais do que os resultados recentes, a nova fase representa a possibilidade de seguir avançando em uma trajetória iniciada ainda na infância. Com pontuação para disputar competições de alto nível, Gustavo trabalha agora para transformar o sonho de competir fora do Brasil em realidade. A meta é levar o jiu-jítsu de Teresópolis para novos palcos e continuar construindo uma carreira de sucesso.