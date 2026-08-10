Meta do atleta é conquistar títulos internacionaisDivulgação Gênesis
Apesar da experiência e dos resultados acumulados ao longo da carreira, Gustavo ainda não conseguiu disputar competições internacionais. O principal obstáculo está nos custos envolvidos em uma viagem para competir fora do país, que incluem passagens, hospedagem, alimentação, inscrição e toda a estrutura necessária para a participação.
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