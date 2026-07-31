Evento apresentará estratégias, tendências e soluções que podem ser aplicadas diretamente nos negóciosDivulgação FBHA
Com participação gratuita, o evento apresentará estratégias, tendências e soluções que podem ser aplicadas diretamente nos negócios, além de aproximar empresários, gestores, profissionais, fornecedores, instituições e lideranças públicas ligadas à hotelaria, à gastronomia e ao turismo. A proposta é estimular a troca de experiências e a valorização dos destinos da Serra Verde Imperial, contribuindo para o desenvolvimento do turismo no Estado do Rio de Janeiro.
Abrindo a programação, o medalhista olímpico Flávio Canto, fundador do Instituto Reação e um dos palestrantes corporativos mais requisitados do país, apresentará a palestra "Caminho: da Performance ao Legado". A partir de sua trajetória no esporte de alto rendimento e no empreendedorismo social, Canto abordará temas como liderança, cultura organizacional, formação de equipes, propósito e tomada de decisão, competências cada vez mais necessárias no mundo dos negócios.
Outro destaque será a participação da chef e consultora Rô Gouvêa, referência nacional em gestão de restaurantes e negócios de alimentação. Na palestra "Gestão Gastronômica na Era da IA", ela mostrará como a inteligência artificial pode apoiar a operação de bares, restaurantes e meios de hospedagem, tornando processos mais eficientes e contribuindo para decisões estratégicas, sem substituir o que continua essencial para qualquer negócio: uma equipe sólida e bem estruturada.
O encontro também levará ao público um dos temas que mais tem mobilizado o empresariado brasileiro: a Reforma Tributária, onde especialistas apresentarão os principais impactos das mudanças para hotéis, bares e restaurantes e as adaptações necessárias, ainda em 2026, para a transição ao novo modelo tributário.
A segurança dos alimentos será abordada por profissionais da Embrapa Agroindústria de Alimentos, que mostrarão como a qualidade e o controle dos processos podem proteger a reputação de empresas ligadas à alimentação fora do lar, reduzir riscos e ampliar a confiança dos consumidores.
O desenvolvimento dos destinos também estará em pauta com a apresentação do Vai Turismo, iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que reúne propostas e recomendações do setor para contribuir com a formulação de políticas públicas e ampliar a competitividade do turismo brasileiro.
Voltado à realidade regional, o Sebrae Rio apresentará ações e soluções destinadas aos pequenos negócios da Serra Verde Imperial. O Sesc RJ e o Senac RJ também participarão da programação, destacando iniciativas relacionadas à qualificação profissional e ao fortalecimento empresarial.
No encerramento, a palestra "O Caos como Ferramenta de Transformação das Empresas" mostrará como empresas podem reagir a cenários de instabilidade, rever processos e transformar momentos de mudança em oportunidades de crescimento.
Além do conteúdo das palestras, os participantes poderão visitar uma área de exposição com empresas fornecedoras dos setores de hospedagem e alimentação e produtores locais da Região Serrana, ampliando as oportunidades de relacionamento, parcerias e novos negócios.
O evento é promovido e realizado pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com apoio institucional da CNC, do Sesc RJ e do Senac RJ, apoio da Fecomércio RJ e do Sebrae RJ, e parceria com o Sincomércio, o Teresópolis Convention & Visitors Bureau, o Polo Teresópolis Gastronomia, a Instância de Governança Regional Serra Verde Imperial e a Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis.
Criado em 2023, o projeto já passou por cidades como Nova Friburgo, Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Macaé, Paraty e Armação dos Búzios. Ao longo de suas edições, vem ampliando a integração entre os setores de hospedagem, alimentação e turismo em diferentes regiões fluminenses.
Serviço
Local: Hotel Sesc Alpina – Teresópolis/RJ
Data: 4 de agosto
Horário: 8h30 às 18h
Programação:
8h30 às 9h – Credenciamento
9h às 9h30 – Welcome Coffee
9h30 às 10h10 – Abertura Solene
10h10 às 10h50 – "Caminho: da Performance ao Legado" – Flávio Canto
10h50 às 11h40 – Painel: "Reforma Tributária e seus impactos para os setores de hospedagem e alimentação: Insights de especialistas sobre o que as empresas precisam fazer antes do fim de 2026"
11h40 às 12h10 – "Inovação, Gestão e Competitividade: o Sebrae ao Lado dos Negócios da Serra Verde Imperial"
12h10 às 13h – Networking
13h às 14h30 – Almoço por adesão
14h30 às 15h10 – "Gestão Gastronômica na Era da IA" – Rô Gouvêa
15h10 às 15h50 – "Alimento Seguro e Saudabilidade: como a segurança e a qualidade dos alimentos fortalecem a reputação de hotéis, bares e restaurantes"
15h50 às 16h10 – Networking
16h10 às 16h40 – Apresentação Senac Empresas e Sesc/Senac RJ
16h40 às 17h10 – "Vai Turismo: Políticas Públicas para um Turismo Sustentável e Competitivo"
17h10 às 17h40 – "O Caos como Ferramenta de Transformação das Empresas"
17h40 – Networking e coquetel de encerramento
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