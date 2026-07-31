Evento apresentará estratégias, tendências e soluções que podem ser aplicadas diretamente nos negócios - Divulgação FBHA

Evento apresentará estratégias, tendências e soluções que podem ser aplicadas diretamente nos negóciosDivulgação FBHA

Publicado 31/07/2026 10:54

Da adaptação à Reforma Tributária ao uso da inteligência artificial na gestão das cozinhas de bares, restaurantes e hotéis, passando pela segurança dos alimentos e pelo desenvolvimento do turismo regional, o Encontro Fluminense FBHA - Integração do Turismo Regional reunirá, no dia 4 de agosto, no Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis, profissionais de referência nacional para discutir os principais desafios e oportunidades do setor.



Com participação gratuita, o evento apresentará estratégias, tendências e soluções que podem ser aplicadas diretamente nos negócios, além de aproximar empresários, gestores, profissionais, fornecedores, instituições e lideranças públicas ligadas à hotelaria, à gastronomia e ao turismo. A proposta é estimular a troca de experiências e a valorização dos destinos da Serra Verde Imperial, contribuindo para o desenvolvimento do turismo no Estado do Rio de Janeiro.



Abrindo a programação, o medalhista olímpico Flávio Canto, fundador do Instituto Reação e um dos palestrantes corporativos mais requisitados do país, apresentará a palestra "Caminho: da Performance ao Legado". A partir de sua trajetória no esporte de alto rendimento e no empreendedorismo social, Canto abordará temas como liderança, cultura organizacional, formação de equipes, propósito e tomada de decisão, competências cada vez mais necessárias no mundo dos negócios.



Outro destaque será a participação da chef e consultora Rô Gouvêa, referência nacional em gestão de restaurantes e negócios de alimentação. Na palestra "Gestão Gastronômica na Era da IA", ela mostrará como a inteligência artificial pode apoiar a operação de bares, restaurantes e meios de hospedagem, tornando processos mais eficientes e contribuindo para decisões estratégicas, sem substituir o que continua essencial para qualquer negócio: uma equipe sólida e bem estruturada.



O encontro também levará ao público um dos temas que mais tem mobilizado o empresariado brasileiro: a Reforma Tributária, onde especialistas apresentarão os principais impactos das mudanças para hotéis, bares e restaurantes e as adaptações necessárias, ainda em 2026, para a transição ao novo modelo tributário.



A segurança dos alimentos será abordada por profissionais da Embrapa Agroindústria de Alimentos, que mostrarão como a qualidade e o controle dos processos podem proteger a reputação de empresas ligadas à alimentação fora do lar, reduzir riscos e ampliar a confiança dos consumidores.



O desenvolvimento dos destinos também estará em pauta com a apresentação do Vai Turismo, iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) que reúne propostas e recomendações do setor para contribuir com a formulação de políticas públicas e ampliar a competitividade do turismo brasileiro.



Voltado à realidade regional, o Sebrae Rio apresentará ações e soluções destinadas aos pequenos negócios da Serra Verde Imperial. O Sesc RJ e o Senac RJ também participarão da programação, destacando iniciativas relacionadas à qualificação profissional e ao fortalecimento empresarial.



No encerramento, a palestra "O Caos como Ferramenta de Transformação das Empresas" mostrará como empresas podem reagir a cenários de instabilidade, rever processos e transformar momentos de mudança em oportunidades de crescimento.



Além do conteúdo das palestras, os participantes poderão visitar uma área de exposição com empresas fornecedoras dos setores de hospedagem e alimentação e produtores locais da Região Serrana, ampliando as oportunidades de relacionamento, parcerias e novos negócios.



O evento é promovido e realizado pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), com apoio institucional da CNC, do Sesc RJ e do Senac RJ, apoio da Fecomércio RJ e do Sebrae RJ, e parceria com o Sincomércio, o Teresópolis Convention & Visitors Bureau, o Polo Teresópolis Gastronomia, a Instância de Governança Regional Serra Verde Imperial e a Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis.



Criado em 2023, o projeto já passou por cidades como Nova Friburgo, Petrópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Macaé, Paraty e Armação dos Búzios. Ao longo de suas edições, vem ampliando a integração entre os setores de hospedagem, alimentação e turismo em diferentes regiões fluminenses.



Serviço



Local: Hotel Sesc Alpina – Teresópolis/RJ

Data: 4 de agosto

Horário: 8h30 às 18h