De acordo com a pesquisa, o crescimento do turismo rodoviário reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que têm buscado alternativas mais econômicas, práticas e flexíveis para se deslocar.Michel Filho / SEIC
Com esse resultado, o município figura entre os dez destinos brasileiros que apresentaram os maiores índices de crescimento na procura por passagens rodoviárias ao longo dos seis primeiros meses do ano. O ranking é liderado por Foz do Iguaçu (PR), mas inclui cidades que vêm ampliando sua atratividade turística, como Teresópolis.
De acordo com a pesquisa, o crescimento do turismo rodoviário reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que têm buscado alternativas mais econômicas, práticas e flexíveis para se deslocar. A facilidade de compra de passagens pela internet, a ampliação da oferta de horários e a boa conexão entre cidades também impulsionam esse cenário.
No caso de Teresópolis, a localização estratégica, a cerca de duas horas da capital fluminense, favorece as viagens de curta duração. Além disso, o município reúne atrativos que agradam diferentes perfis de visitantes, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a gastronomia, o turismo de natureza e o calendário de eventos culturais e esportivos.
Para a presidente do Teresópolis Convention & Visitor Bureau, Ingrid Bosi, esse crescimento demonstra que Teresópolis vem consolidando sua posição como um destino cada vez mais atrativo no cenário nacional.
Segundo a ClickBus, a expectativa é que o transporte rodoviário mantenha o ritmo de crescimento ao longo do segundo semestre, impulsionado pela busca por destinos próximos dos grandes centros urbanos e pelo aumento das viagens de lazer em períodos de feriados e férias.
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