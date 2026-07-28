De acordo com a pesquisa, o crescimento do turismo rodoviário reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que têm buscado alternativas mais econômicas, práticas e flexíveis para se deslocar. - Michel Filho / SEIC

De acordo com a pesquisa, o crescimento do turismo rodoviário reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que têm buscado alternativas mais econômicas, práticas e flexíveis para se deslocar.Michel Filho / SEIC

Publicado 28/07/2026 18:11 | Atualizado 29/07/2026 06:37

Viajar de ônibus continua ganhando espaço entre os brasileiros, e Teresópolis acompanha essa tendência. Um levantamento divulgado pela plataforma de venda de passagens rodoviárias ClickBus revela que a cidade da Região Serrana registrou um aumento de 29% nas buscas por viagens no primeiro semestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado.



Com esse resultado, o município figura entre os dez destinos brasileiros que apresentaram os maiores índices de crescimento na procura por passagens rodoviárias ao longo dos seis primeiros meses do ano. O ranking é liderado por Foz do Iguaçu (PR), mas inclui cidades que vêm ampliando sua atratividade turística, como Teresópolis.



De acordo com a pesquisa, o crescimento do turismo rodoviário reflete uma mudança no comportamento dos viajantes, que têm buscado alternativas mais econômicas, práticas e flexíveis para se deslocar. A facilidade de compra de passagens pela internet, a ampliação da oferta de horários e a boa conexão entre cidades também impulsionam esse cenário.



No caso de Teresópolis, a localização estratégica, a cerca de duas horas da capital fluminense, favorece as viagens de curta duração. Além disso, o município reúne atrativos que agradam diferentes perfis de visitantes, como o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a gastronomia, o turismo de natureza e o calendário de eventos culturais e esportivos.



Para a presidente do Teresópolis Convention & Visitor Bureau, Ingrid Bosi, esse crescimento demonstra que Teresópolis vem consolidando sua posição como um destino cada vez mais atrativo no cenário nacional.

"Acreditamos que esse resultado é fruto da combinação de fatores como a valorização do turismo de natureza, da gastronomia, dos eventos e das experiências que a cidade oferece ao longo de todo o ano. Além disso, há um esforço conjunto do poder público, da iniciativa privada e das entidades do setor para fortalecer a promoção do destino e qualificar a oferta turística. Ver Teresópolis entre os dez destinos com maior crescimento nas buscas do país reforça que estamos no caminho certo", comentou.



Segundo a ClickBus, a expectativa é que o transporte rodoviário mantenha o ritmo de crescimento ao longo do segundo semestre, impulsionado pela busca por destinos próximos dos grandes centros urbanos e pelo aumento das viagens de lazer em períodos de feriados e férias.