Motorista registrou momento exato da queda da árvore que atingiu motociclista - Reprodução vídeo Raphael Peclat

Motorista registrou momento exato da queda da árvore que atingiu motociclistaReprodução vídeo Raphael Peclat

Publicado 22/07/2026 15:28





Segundo as informações divulgadas pelos órgãos de atendimento, o motociclista foi socorrido após ser atingido por galhos da árvore. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos considerados graves. Durante o trabalho de remoção dos galhos, o trânsito precisou ser organizado para garantir a segurança de quem passava pelo local. Um carro também foi atingido pelos galhos.



Embora a queda da árvore não tenha relação com as recentes alterações viárias implantadas na avenida, o episódio ocorre em um momento em que a Lúcio Meira concentra um amplo debate sobre mobilidade urbana. Desde a implantação da



O acidente também chama a atenção para a necessidade de acompanhamento permanente da arborização urbana. Em cidades arborizadas como Teresópolis, a realização de inspeções técnicas e de podas preventivas é considerada essencial para reduzir riscos, principalmente em locais com intenso fluxo de pessoas e veículos.

A queda de uma árvore do canteiro central da Avenida Lúcio Meira sobre um motociclista voltou a colocar em evidência as discussões sobre segurança em uma das vias mais importantes de Teresópolis. O caso ocorreu no domingo (19) em um trecho de grande circulação de veículos e pedestres e mobilizou equipes de emergência para prestar atendimento à vítima e liberar a pista.Segundo as informações divulgadas pelos órgãos de atendimento, o motociclista foi socorrido após ser atingido por galhos da árvore. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos considerados graves. Durante o trabalho de remoção dos galhos, o trânsito precisou ser organizado para garantir a segurança de quem passava pelo local. Um carro também foi atingido pelos galhos.Embora a queda da árvore não tenha relação com as recentes alterações viárias implantadas na avenida, o episódio ocorre em um momento em que a Lúcio Meira concentra um amplo debate sobre mobilidade urbana. Desde a implantação da ciclofaixa em mão dupla , moradores, comerciantes e condutores têm manifestado opiniões divergentes sobre o novo desenho da via, especialmente quanto aos reflexos na fluidez do trânsito e na segurança.O acidente também chama a atenção para a necessidade de acompanhamento permanente da arborização urbana. Em cidades arborizadas como Teresópolis, a realização de inspeções técnicas e de podas preventivas é considerada essencial para reduzir riscos, principalmente em locais com intenso fluxo de pessoas e veículos.

A Defesa Civil Municipal informou, em nota, que atua de forma preventiva e emergencial por meio de vistorias técnicas realizadas a partir dos chamados registrados pela população nos canais oficiais da Prefeitura e que os técnicos da pasta passam por capacitação contínua para avaliar riscos iminentes de queda das árvores. O órgão também informou que suspeitas de árvores em risco devem ser encaminhadas para o telefone de emergência 0800 202 1066.

O contribuinte lesado pode solicitar ressarcimento do prejuízo à Prefeitura, dando entrada em um processo administrativo pelo Protocolo Geral da Prefeitura. A procedência do requerimento será analisada pela Procuradoria Geral do Município. É importante anexar todos os comprovantes do ocorrido e dos respectivos gastos.