Motorista registrou momento exato da queda da árvore que atingiu motociclistaReprodução vídeo Raphael Peclat
Segundo as informações divulgadas pelos órgãos de atendimento, o motociclista foi socorrido após ser atingido por galhos da árvore. Apesar do impacto, ele não sofreu ferimentos considerados graves. Durante o trabalho de remoção dos galhos, o trânsito precisou ser organizado para garantir a segurança de quem passava pelo local. Um carro também foi atingido pelos galhos.
Embora a queda da árvore não tenha relação com as recentes alterações viárias implantadas na avenida, o episódio ocorre em um momento em que a Lúcio Meira concentra um amplo debate sobre mobilidade urbana. Desde a implantação da ciclofaixa em mão dupla, moradores, comerciantes e condutores têm manifestado opiniões divergentes sobre o novo desenho da via, especialmente quanto aos reflexos na fluidez do trânsito e na segurança.
O acidente também chama a atenção para a necessidade de acompanhamento permanente da arborização urbana. Em cidades arborizadas como Teresópolis, a realização de inspeções técnicas e de podas preventivas é considerada essencial para reduzir riscos, principalmente em locais com intenso fluxo de pessoas e veículos.
Queda de árvore sobre motocilista reforça preocupação com segurança viária em Teresópolis
Episódio reacende debate em torno da segurança na Avenida Lúcio Meira, principal corredor viário de cidade, que tem sido alvo de críticas desde as recentes mudanças na mobilidade urbana
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