Até esta segunda-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso. - Reprodução Cacau Repórter

Até esta segunda-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso.Reprodução Cacau Repórter

Publicado 20/07/2026 11:43 | Atualizado 20/07/2026 11:44

A Delegacia de Homicídios da 110ª DP de Teresópolis investiga o assassinato de Sérgio Medeiros da Silva, de 33 anos, morto a tiros na madrugada do último domingo (19), na localidade de Jardim Suspiro, em Albuquerque, às margens da RJ-130, rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo.

De acordo com as primeiras informações, o crime aconteceu por volta das 3h30. Sérgio havia acabado de estacionar seu Ford Fiesta branco em frente à residência quando foi surpreendido por homens armados, que efetuaram diversos disparos.

Mesmo ferido, a vítima ainda tentou correr em direção ao imóvel na tentativa de escapar dos atiradores, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na entrada da própria casa.

Policiais militares do 30º BPM preservaram a cena do crime até a chegada da equipe de perícia da Polícia Civil. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Até esta segunda-feira (20), nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil trabalha para identificar os autores do homicídio e esclarecer a motivação da execução, analisando imagens de câmeras de segurança da região e colhendo depoimentos que possam contribuir para a investigação.