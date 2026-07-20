Segundo as investigações, grupo suspeito teria fraudado pagamentos e causado danos aos cofres público - Paulo Roberto

Segundo as investigações, grupo suspeito teria fraudado pagamentos e causado danos aos cofres públicoPaulo Roberto

Publicado 20/07/2026 11:01

A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira (16), a Operação Contragolpe, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes previdenciárias. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada em Teresópolis. A operação contou com o apoio da Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) do Ministério da Previdência Social. As investigações tiveram início após a identificação de acessos e de alterações indevidas em bancos de dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A apuração dos dados apontou que o grupo criminoso realizava a reativação dos benefícios previdenciários de maneira irregular, possibilitando o recebimento de valores retroativos à data de cessação, gerando um prejuízo de, aproximadamente, R$ 2 milhões aos cofres públicos. Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistemas de informação, bem como de integrar organização criminosa.

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