Segundo as investigações, grupo suspeito teria fraudado pagamentos e causado danos aos cofres públicoPaulo Roberto
PF faz operação contra estelionato previdenciário em Teresópolis
Operação investiga grupo criminoso suspeito de causar prejuízo de cerca de R$ 2 milhões aos cofres públicos
Projeto Coroados traz Maestro João Carlos Martins pela 1ª vez a Teresópolis
Evento gratuito reúne concerto inédito, pintura ao vivo, oficina de pintura infantil, palestra inspiradora e ação beneficente em dois dias de programação
Teresópolis recebe consultoria para impulsionar turismo e atrair eventos
Iniciativa integra um projeto estratégico da Federação de Convention do RJ para fortalecimento dos destinos turísticos fluminenses
Polícias atingem todas as metas e reduzem índices criminais em Teresópolis
Roubo de veículos zerado e mais de três anos sem roubo de carga são destaques de relatório de segurança apresentando pelo 30º BPM e a 110º DP
Teresópolis registrou mais de 120 multas por dia no primeiro semestre de 2026
Em dois anos, município saltou de 4.748 infrações para 23.083 multas no período de janeiro a junho
Atraso de obras mantém vítimas da tragédia de 2011 sem moradia em Teresópolis
Entrega completa da segunda etapa do Parque Ermitage, que prevê novas 500 unidades habitacionais, foi adiada para julho de 2027
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