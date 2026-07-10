Negra Li, Ira! e Tiee fazem shows gratuitos na Praça Olímpica, em TeresópolisDivulgação
Na cidade, o público poderá conferir uma programação diversificada com destaque para espetáculos teatrais e atividades literárias no Sesc Teresópolis, além des shows gratuitos na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea. Já estão confirmadas as apresentações da cantora Negra Li, dia 30 de julho, às 20h; da banda Ira!, no dia 31 de julho, às 20h; e do sambista Tiee, no dia 1º de agosto, também às 20h.
O festival também oferece ampla programação teatral. No dia 17 de julho, às 19h30, é a vez do espetáculo "Uma Vida em Cores", estrelado por Rosamaria Murtinho, no Sesc Teresópolis. A montagem apresenta um emocionante relato sobre memória, envelhecimento e afeto. Os ingressos são distribuídos pelo sistema oficial do festival.
No dia 18 de julho, às 16h, o público poderá acompanhar a atividade literária "Contos e Lendas de Burkina Faso", também no Sesc Teresópolis. Já no dia 19 de julho, às 16h, será apresentada a peça infantil "Memórias de um Pequeno Grande Príncipe", inspirada no clássico de Antoine de Saint-Exupéry.
Cultura para todos
Reconhecido como o maior festival multilinguagem do país, o Festival Sesc de Inverno movimenta o turismo e a economia das cidades participantes ao democratizar o acesso à cultura com atrações gratuitas ou a preços populares. Em 2026, o evento reúne aproximadamente 850 artistas, distribuídos em cerca de 500 horas de programação ao longo de mais de duas semanas.
Negra Li, Ira e Tiee se apresentam no Festival Sesc de Inverno em Teresópolis
Shows gratuitos acontecem na Praça Olímpica Luís de Camões. Festival também terá espetáculos de grandes nomes da dramaturgia brasileira
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