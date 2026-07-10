Negra Li, Ira! e Tiee fazem shows gratuitos na Praça Olímpica, em Teresópolis - Divulgação

Negra Li, Ira! e Tiee fazem shows gratuitos na Praça Olímpica, em TeresópolisDivulgação

Publicado 10/07/2026 15:47 | Atualizado 10/07/2026 16:33

Teresópolis volta a integrar a programação do Festival Sesc de Inverno, um dos maiores eventos culturais do país, que acontece entre os dias 17 de julho e 2 de agosto em 27 cidades do estado do Rio de Janeiro. Nesta edição, o festival reúne mais de 300 atrações de música, teatro, dança, literatura, circo, audiovisual e artes visuais, sendo cerca de 95% da programação gratuita.



Na cidade, o público poderá conferir uma programação diversificada com destaque para espetáculos teatrais e atividades literárias no Sesc Teresópolis, além des shows gratuitos na Praça Olímpica Luís de Camões, na Várzea. Já estão confirmadas as apresentações da cantora Negra Li, dia 30 de julho, às 20h; da banda Ira!, no dia 31 de julho, às 20h; e do sambista Tiee, no dia 1º de agosto, também às 20h.



O festival também oferece ampla programação teatral. No dia 17 de julho, às 19h30, é a vez do espetáculo "Uma Vida em Cores", estrelado por Rosamaria Murtinho, no Sesc Teresópolis. A montagem apresenta um emocionante relato sobre memória, envelhecimento e afeto. Os ingressos são distribuídos pelo sistema oficial do festival.



No dia 18 de julho, às 16h, o público poderá acompanhar a atividade literária "Contos e Lendas de Burkina Faso", também no Sesc Teresópolis. Já no dia 19 de julho, às 16h, será apresentada a peça infantil "Memórias de um Pequeno Grande Príncipe", inspirada no clássico de Antoine de Saint-Exupéry.

No dia 31 de julho, também no teatro Sesc Terseópolis, o ator Eduardo Moscovis apresenta a peça O Motociclista no Globo da Morte, às 19h30.

"O Festival Sesc de Inverno é um dos eventos mais importantes do calendário de Teresópolis. A população aguarda a programação todos os anos com grande expectativa, porque sabe que encontrará atrações de alto nível e uma experiência cultural de qualidade. Além de enriquecer a vida cultural da cidade, o festival movimenta o turismo, fortalece o comércio e gera impactos positivos para toda a economia local", destaca o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.



Cultura para todos



Reconhecido como o maior festival multilinguagem do país, o Festival Sesc de Inverno movimenta o turismo e a economia das cidades participantes ao democratizar o acesso à cultura com atrações gratuitas ou a preços populares. Em 2026, o evento reúne aproximadamente 850 artistas, distribuídos em cerca de 500 horas de programação ao longo de mais de duas semanas.