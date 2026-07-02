"Quando o empresário evolui sua gestão, toda a empresa evolui junto", Leo Navarro, CEO do IDE Brasil - Divulgação

"Quando o empresário evolui sua gestão, toda a empresa evolui junto", Leo Navarro, CEO do IDE BrasilDivulgação

Publicado 02/07/2026 16:22 | Atualizado 02/07/2026 17:50

Empresários de Teresópolis passam a contar com uma nova iniciativa voltada ao fortalecimento do ambiente empresarial e ao crescimento dos pequenos e médios negócios. O Sincomércio Teresópolis, a Aciat, o CDL e o IDEBRASIL firmaram uma parceria que traz para a cidade um programa contínuo de profissionalização da gestão das empresas locais, contribuindo para o desenvolvimento da economia do município.

O lançamento da parceria será marcado pela palestra "O Método – Tenha uma empresa mais lucrativa, com menos esforço e mais tranquilidade", voltada para empresários, empreendedores, gestores e donos de pequenas e médias empresas. O evento acontece na segunda-feira, 13 de julho, com sessões às 9h, 15h e 19h30, na Igreja Novos Começos, na Várzea. A participação será mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível ou R$ 10, destinados ao Lar Feliz, instituição que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social em Teresópolis. A inscrição é pelo site palestraometodo.com.br e as vagas são limitadas.

Com mais de 43 mil empregos formais e milhares de empresas em atividade, Teresópolis tem nas pequenas e médias empresas um dos principais motores da economia local. Para as entidades organizadoras, investir na qualificação da gestão empresarial é uma forma de fortalecer o ambiente de negócios, estimular o crescimento das empresas e ampliar a geração de emprego e renda.

"O fortalecimento das empresas passa, necessariamente, pela qualificação dos empresários. Estamos convencidos de que ferramentas práticas de gestão ajudam os empreendedores a enfrentar desafios, identificar oportunidades e crescer de forma sustentável", afirma o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein.

O presidente da Aciat, Pedro Alves, destaca que a iniciativa surgiu após a experiência positiva das duas entidades com a metodologia do IDEBRASIL: "Uma gestão eficiente faz diferença em qualquer empresa. Queremos aproximar os empresários de conhecimentos que possam ser aplicados no dia a dia e gerar resultados concretos para os negócios e para a economia de Teresópolis."

Fundado em 1999 por Elton Petterle, o IDEBRASIL é especializado no desenvolvimento de pequenas e médias empresas e já impactou mais de 55 mil empresários em 23 estados brasileiros por meio de programas de formação e desenvolvimento empresarial.

“Quando o empresário evolui sua gestão, toda a empresa evolui junto. Empresas mais organizadas tornam-se mais competitivas, geram mais empregos, produzem mais riqueza e ajudam a construir uma economia mais forte. Essa é a essência do Programa Parceria para o Desenvolvimento”, ressalta o CEO do IDEBRASIL, Léo Navarro.

Após a palestra, os empresários interessados poderão aprofundar o aprendizado por meio do CDE Imersão, programa do IDEBRASIL com início em 27 de julho, que abordará temas como gestão financeira, gestão econômica e estratégias para o desenvolvimento empresarial.