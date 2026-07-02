"Quando o empresário evolui sua gestão, toda a empresa evolui junto", Leo Navarro, CEO do IDE BrasilDivulgação
Evento: Palestra O Método – Tenha uma empresa mais lucrativa, com menos esforço e mais tranquilidade
Data: 13 de julho (segunda-feira)
Horários: 9h, 15h e 19h30
Local: Igreja Novos Começos – Várzea, Teresópolis
Inscrições: palestraometodo.com.br
Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou R$ 10, destinados ao Lar Feliz
Público-alvo: Donos de pequenas e médias empresas
Realização: IDEBRASIL
Parceria: Sincomércio Teresópolis, Aciat – Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Teresópolis e CDL - Câmara dos Dirigentes Lojistas de Teresópolis.
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