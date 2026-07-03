Eloah tem 16 anos e precisa de atendimento especializado a domicílio - acervo pessoal

Eloah tem 16 anos e precisa de atendimento especializado a domicílioacervo pessoal

Publicado 03/07/2026 17:30

A adolescente Eloah Vitória Magalhães de Queiroz, de 16 anos, moradora do Parque Ermitage, em Teresópolis, e diagnosticada com síndrome de Rett, enfrenta a interrupção do atendimento domiciliar especializado (home care) há aproximadamente sete meses. A situação tem preocupado a família, que afirma depender desse suporte para garantir os cuidados diários necessários à jovem.



Segundo a mãe da menina, Juliana Magalhães, a paciente possui limitações severas em decorrência da doença e necessita de assistência contínua. Com a suspensão do home care, a mãe relata que passou a assumir praticamente sozinha os cuidados da filha e que, nesse período, percebeu piora no estado de saúde da adolescente, incluindo perda de peso e redução da mobilidade.



Além da assistência em casa, a família afirma enfrentar dificuldades relacionadas ao acesso a insumos, suplementos alimentares e parte dos tratamentos necessários para manter a qualidade de vida da jovem.



Em resposta ao caso, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a adolescente é acompanhada pela rede municipal e recebe toda a assistência de responsabilidade do Município, mas confirmou que, mesmo tendo sido comprovado por avalição técnica que a paciente necessita do atendimento, o serviço não é ofertado pela rede municipal de saúde, sendo garantido por determinação da Justiça, por meio de sequestro judicial de valores.

No caso de Eloah, a família aguarda a determinação judicial pela renovação do home care com urgência, para que a Prefeitura volte a direcionar os recursos para a empresa contrada, e espera que a condição de saúde da adolescente não se agrave devido à espera.



O que é a síndrome de Rett



A síndrome de Rett é uma doença genética rara que afeta principalmente meninas. O desenvolvimento costuma ocorrer normalmente nos primeiros meses de vida, mas, com o tempo, surgem perdas progressivas de habilidades motoras e de comunicação, além de alterações neurológicas que exigem acompanhamento permanente de uma equipe multiprofissional. Em casos mais graves, os pacientes passam a depender de cuidados integrais para atividades básicas e manutenção da saúde.

