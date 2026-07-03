Eloah tem 16 anos e precisa de atendimento especializado a domicílioacervo pessoal
Segundo a mãe da menina, Juliana Magalhães, a paciente possui limitações severas em decorrência da doença e necessita de assistência contínua. Com a suspensão do home care, a mãe relata que passou a assumir praticamente sozinha os cuidados da filha e que, nesse período, percebeu piora no estado de saúde da adolescente, incluindo perda de peso e redução da mobilidade.
Além da assistência em casa, a família afirma enfrentar dificuldades relacionadas ao acesso a insumos, suplementos alimentares e parte dos tratamentos necessários para manter a qualidade de vida da jovem.
Em resposta ao caso, a Secretaria Municipal de Saúde disse que a adolescente é acompanhada pela rede municipal e recebe toda a assistência de responsabilidade do Município, mas confirmou que, mesmo tendo sido comprovado por avalição técnica que a paciente necessita do atendimento, o serviço não é ofertado pela rede municipal de saúde, sendo garantido por determinação da Justiça, por meio de sequestro judicial de valores.
O que é a síndrome de Rett
A síndrome de Rett é uma doença genética rara que afeta principalmente meninas. O desenvolvimento costuma ocorrer normalmente nos primeiros meses de vida, mas, com o tempo, surgem perdas progressivas de habilidades motoras e de comunicação, além de alterações neurológicas que exigem acompanhamento permanente de uma equipe multiprofissional. Em casos mais graves, os pacientes passam a depender de cuidados integrais para atividades básicas e manutenção da saúde.
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