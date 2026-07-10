Encontro mobilizou cerca de 2 mil pessoas - Divulgação

Encontro mobilizou cerca de 2 mil pessoasDivulgação

Publicado 10/07/2026 15:32 | Atualizado 10/07/2026 18:15

Teresópolis recebeu, nesta quinta-feira (9), o governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, em um evento com dois momentos marcados por forte mobilização popular e institucional.

O primeiro momento foi uma reunião com empresários da região, realizada no Espaço Cultural Higino, que reuniu cerca de 200 empresários para debater temas como o agronegócio e a segurança pública. O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) recebeu Ronaldo Caiado no encontro, que também contou com a presença do prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos (União) e da primeira-dama, Cláudia Vasconcellos (PSD), apresentada como pré-candidata a deputada estadual.

Na sequência, o grupo seguiu para a Quadra da Casa de Portugal, onde o evento reuniu aproximadamente duas mil pessoas, em uma das maiores mobilizações políticas recentes da região.

Entre as autoridades presentes estiveram o anfitrião, deputado federal Hugo Leal, o prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos, a primeira-dama de Teresópolis, Claudia Vasconcellos, o prefeito de São José do Vale do Rio Preto, Zé Mariano, o prefeito de Porciúncula, Guilherme Fonseca, e o deputado federal Antônio de Paula, entre outros.

"Tenho muito orgulho de conhecer o trabalho do Ronaldo Caiado. Ele sempre defendeu a população, e essa é a diferença dele em relação aos outros. Aprendi muito com ele nos debates, na tribuna, com sua vontade e seu poder de convencimento. O Brasil precisa de uma pessoa como o Ronaldo Caiado. Essa noite é muito especial, porque o papel do PSD é oferecer ao Brasil esperança, expectativa e horizonte — e é isso que estamos trabalhando para entregar", afirmou o deputado Hugo Leal.

Em seu discurso, Ronaldo Caiado destacou a segurança pública como prioridade, criticando o atual governo por não tratar as facções criminosas como organizações terroristas e defendendo a necessidade de reverter o cenário de insegurança no país. O pré-candidato também relacionou o tema à educação, afirmando que os dois eixos caminham juntos.

Como governador de Goiás desde 2019, destacou o investimento de 8,5 milhões de reais na educação em parceria com os prefeitos, ressaltando que Goiás é hoje o estado que mais cresce na alfabetização na idade certa, com a maioria das crianças já sabendo ler e interpretar até o segundo ano do ensino fundamental — um dos melhores índices do país. Para Caiado, segurança pública e educação são as bases para o futuro que o Brasil precisa construir.

O evento ainda consolidou como apresentação da primeira-dama teresopolitana Cláudia Vasconcellos (PSD), como pré-candidata à deputada estadual Divulgação