Ronaldo Caiado - Reprodução site oficial

Ronaldo CaiadoReprodução site oficial

Publicado 08/07/2026 15:42 | Atualizado 08/07/2026 15:42

Teresópolis receberá, nesta quinta-feira, (9), às 18h30, um encontro com o governador de Goiás e pré-candidato a Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), para debater temas estratégicos para o país, como segurança pública, fortalecimento do produtor rural e desenvolvimento econômico.

O evento será realizado na quadra da Casa de Portugal, na Várzea, e reunirá lideranças políticas, representantes da sociedade civil, empresários e produtores rurais. O encontro, que conta com o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) como anfitrião, busca promover o diálogo sobre desafios e soluções para o estado do Rio de Janeiro e para o Brasil.

"É uma honra para Teresópolis e para toda a Serra Fluminense receber o governador Ronaldo Caiado. Este encontro multipartidário reforça o compromisso que temos com o desenvolvimento da nossa região, com a segurança pública e com o fortalecimento do produtor rural. Convido toda a população a participar deste importante momento de diálogo", afirmou o deputado Hugo Leal.