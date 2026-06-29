Desfile Cìvico acontecerá na Av Feliciano Sodré, principal via da cidade - Divulgação

Desfile Cìvico acontecerá na Av Feliciano Sodré, principal via da cidadeDivulgação

Publicado 29/06/2026 13:39

Mais de 2 mil estudantes das redes públicas municipal e estadual, integrantes de bandas escolares, representantes de entidades, instituições civis e militares participam, no próximo dia 6 de julho, do desfile em comemoração aos 135 anos de emancipação político-administrativa de Teresópolis. Com início às 10h, na Avenida Feliciano Sodré, em frente à Prefeitura, o evento terá como tema "Fios que entrelaçam – tecendo histórias de toda a gente", destacando as relações que unem a população e constroem a identidade do município.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o desfile será dividido em alas temáticas que representarão diferentes fases da vida e as conexões estabelecidas ao longo dessa trajetória. Cultura, esporte, religião, educação, música, política e outros elementos que fazem parte do cotidiano da cidade estarão presentes na narrativa apresentada pelas escolas.

"A proposta é contar uma história desde o início da vida até a finitude, mostrando aquilo que nos conecta enquanto sociedade. Esses fios simbolizam as relações que construímos por meio da cultura, da educação, do esporte, da religião e de tantos outros aspectos que fazem parte da história de Teresópolis", explica a secretária municipal de Educação, Carla Rabello.

Os preparativos para o desfile foram alinhados em reunião realizada pela Secretaria Municipal de Educação com representantes do 30º Batalhão de Polícia Militar, Segurança Presente, 16º Grupamento de Bombeiro Militar e diversas secretarias municipais, responsáveis pelo planejamento da estrutura e da logística do evento.

Durante o encontro, a diretora do Departamento de Educação, Márcia Maria Tavares de Souza, apresentou o cronograma do desfile, a organização das alas participantes e a infraestrutura necessária para a realização da comemoração. A concentração será no Ginásio Poliesportivo Pedro Jahara (Pedrão).

O desfile terá início na altura do número 829 da Avenida Feliciano Sodré, em frente à sede da Cedae, seguindo pela pista no sentido Alto até a altura do número 575, próximo à Drogaria Pacheco. O palanque das autoridades será instalado em frente à Prefeitura. A via será interditada nos dois sentidos durante o evento, e as informações sobre as alterações no trânsito serão divulgadas previamente pela Prefeitura.

A secretária Carla Rabello convida a população para acompanhar a celebração. "O desfile é um momento de valorização da nossa história e de integração entre escolas, instituições e comunidade. Esperamos todos para celebrar os 135 anos de Teresópolis."