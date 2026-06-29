Valeria Bertoche, o maestro Leonardo Pinto e OSFP, e Diogo Aragão - Divulgação

Valeria Bertoche, o maestro Leonardo Pinto e OSFP, e Diogo AragãoDivulgação

Publicado 29/06/2026 11:55

No próximo sábado (4), o Teatro Feso Pro Arte será palco de uma apresentação da Orquestra Feso Pro Arte junto com os pianistas Valéria Bertoche e Diogo Aragão. O concerto sinfônico ocorrerá às 20h, com venda de ingressos no site da plataforma Sympla.

A Orquestra Feso Pro Arte apresenta um repertório cuidadosamente selecionado, com destaque para a riqueza da música sinfônica. Como convidados especiais, os pianistas solistas Valéria Bertoche e Diogo Aragão vão interpretar obras de Mozart e Bach escritas para piano em diálogo com a orquestra.

Além das carreiras como intérpretes, Valéria Bertoche e Diogo Aragão são reconhecidos por seu trabalho na formação de novos músicos, atuando como professores de piano da Pro Arte, instituição de referência no ensino musical em Teresópolis.

A participação dos dois artistas locais reforça a importância da educação musical e valoriza os talentos que contribuem para o desenvolvimento cultural da cidade.

Serviço

Os ingressos para a apresentação estão disponíveis no site da plataforma Sympla, em: https://bileto.sympla.com.br/event/122739/d/394549

Os valores estão entre R$ 20,00 e R$ 40,00 para assentos na plateia e no balcão superior. O Teatro Feso está localizado na Avenida Alberto Tôrres, 111 – Alto (com entrada pela Rua Sebastião Lacerda).