Valeria Bertoche, o maestro Leonardo Pinto e OSFP, e Diogo AragãoDivulgação
Teatro Feso terá noite sinfônica no dia 4 de julho
Orquestra Feso Pro Arte apresenta concerto ao lado dos pianistas Valéria Bertoche e Diogo Aragão
Uerj Teresópolis promove evento gratuito sobre desenvolvimento territorial e pertencimento no dia 4 de julho
Evento marca a formatura da 6ª turma da Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial e reúne comunidade em debates sobre cultura, sustentabilidade, educação e desenvolvimento local
Prefeitura de Teresópolis desmente boatos de remoção da ciclofaixa
Governo informou que a estrutura será duplicada durante a revitalização da Av. Lúcio Meira
Sincomércio Teresópolis reivindica reunião participativa em Teresópolis sobre alterações no contrato de concessão da BR-116
Com apoio do deputado federal Hugo Leal e da Fecomércio-RJ, entidade defende a importância de aproximar o debate da população diretamente afetada
Prefeitura abre Chamamento Público para retorno do Trenzinho Turístico na Feirarte
Serviço está suspenso desde janeiro deste ano, após conflitos entre operadores culminarem em episódios de violência
Arraiá do Sesc Teresópolis celebra cultura, tradição e alegria
Evento acontece no próximo sábado (27), das 14h às 22h, e os ingressos já estão à venda no setor de atendimento da unidade, localizada na Várzea
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