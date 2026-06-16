Mostra reúne painéis ilustrados, fotografias originais e raras, documentos e objetos, uma bela narrativa da trajetória da Seleção Brasileira em Teresópolis e as copas do mundo em todos os temposDIvulgação
Onde e quando ocorreram as disputas, os resultados de todos os jogos, os jogadores que marcaram o imaginário do torcedor ao longo dos últimos 96 anos e as curiosidades e momentos que marcaram cada copa são contados em infográficos fáceis de serem entendidos, além de imagens que conduzem o visitante ao tempo de cada torneio, primoroso trabalho da Secretaria Municipal de Cultura, contribuindo para ilustrar as visitas à Casa da Memória, que aumentam a cada dia desde o início do ano passado, depois que exposições temáticas começaram a ser apresentadas.
“Teresópolis é a casa da Seleção Brasileira e o centro mundial das atenções, especialmente nos anos de Copa do Mundo. Então a Secretaria de Cultura montou uma exposição especial, oferecendo um atrativo a mais durante a Copa 2026, com informações, objetos e curiosidades que mostram a importância de Teresópolis na preparação da nossa seleção ao longo das Copas. Vale a pena conferir, conhecer um pouco da extensa história da seleção na cidade e entrar de vez no clima da Copa do Mundo, que começou essa semana”, convida o secretário de Cultura, Wanderley Peres, que anuncia para o próximo mês o início da reforma da Casa Memória Arthur Dalmasso.
Criada em 6 de julho de 2009, e há mais de uma década aguardando restauro e implantação de serviço de prevenção de incêndios, finalmente será feito o reparo, cumprindo-se, finalmente, sentença judicial do ano de 2015.
A mostra
Com o título ‘A Copa do Mundo é Nossa’, a exposição ocupa a sala principal da Casa da Memória, no primeiro andar, com painéis ilustrados, fotografias originais e raras, documentos e objetos, uma bela narrativa da trajetória da Seleção Brasileira em Teresópolis e as copas do mundo em todos os tempos.
A mostra conta desde a criação da antiga CBD – Confederação Brasileira de Desportos, passando pela transformação em CBF, as primeiras vindas da seleção a Teresópolis, a construção do Centro de Treinamento Heleno Nunes, na Granja Comary, e as delegações que passaram pela cidade desde então.
Um vídeo especial estará em exibição, mostrando os grandes momentos de atuação da Seleção Brasileira ao longo das Copas. Curiosidades a respeito da Seleção Brasileira, das Copas do Mundo e do futebol mundial também foram abordadas na exposição, além de recortes de jornal, exemplares de revistas esportivas de diversas épocas, e álbuns de figurinhas entre outras curiosidades.
Resultado de pesquisa da equipe do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Teresópolis, com orientação do chefe do Patrimônio, Rafael Corrêa; arte do designer Elton Fernandes e a supervisão do subsecretário Arnaldo Almeida, a exposição ‘A Copa do Mundo é Nossa’ poderá ser vista na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Praça Baltasar da Silveira, no Centro, todos os dias, das 10h às 17h, até o final de julho, mês de aniversário do município.
Exposição conta a história das copas e lembra a Seleção Brasileira em Teresópolis
"A Copa do Mundo é Nossa" pode ser vista na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Praça Baltasar da Silveira, todos os dias, das 10h às 17h, até o final de julho
Vacinação contra dengue está mantida em Teresópolis
Município aplica o imunizante Qdenga, produzida pela Takeda, e não a vacina do Butantan, suspensa temporariamente
Infestação de moscas em Água Quente mobiliza Ministério Público após mais de uma década de reclamações
Moradores do segundo distrito de Teresópolis denunciam agravamento do problema e cobram solução para situação que afeta residências, comércios e a qualidade de vida da população
Festival Luso Serrano abre programação com "Noite Portuguesa" no Teatro Feso
Espetáculo será realizado no dia 12 de junho, às 20h, com ingressos pelo Sympla
SIncomércio Teresópolis propõe soluções conjuntas para lixo na Calçada da Fama
Plano de ação entre entidades, poder público e empresa da gestão de resíduos prevê aquisição de contêineres, campanha de conscientização e apoio da fiscalização ambiental
Radar registra veículo a mais de 100 km/h nao centro de Teresópolis
Velocidade é superior ao dobro do permitido na via, configurando infração gravíssima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.