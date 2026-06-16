Mostra reúne painéis ilustrados, fotografias originais e raras, documentos e objetos, uma bela narrativa da trajetória da Seleção Brasileira em Teresópolis e as copas do mundo em todos os tempos - DIvulgação

Mostra reúne painéis ilustrados, fotografias originais e raras, documentos e objetos, uma bela narrativa da trajetória da Seleção Brasileira em Teresópolis e as copas do mundo em todos os temposDIvulgação

Publicado 16/06/2026 14:04

A Casa da Memória Arthur Dalmasso, em Teresópolis, conta agora com a exposição "A Copa do Mundo é Nossa", contando a história da Copa do mundo e a participação do Brasil no mais importante campeonato de futebol de todos os tempos. Embora a Copa do centenário seja a próxima, de 1930, o torneio foi criado ainda na primeira década do século passado, demorando quase trinta anos para ser concretizado o sonho de um campeonato mundial.



Onde e quando ocorreram as disputas, os resultados de todos os jogos, os jogadores que marcaram o imaginário do torcedor ao longo dos últimos 96 anos e as curiosidades e momentos que marcaram cada copa são contados em infográficos fáceis de serem entendidos, além de imagens que conduzem o visitante ao tempo de cada torneio, primoroso trabalho da Secretaria Municipal de Cultura, contribuindo para ilustrar as visitas à Casa da Memória, que aumentam a cada dia desde o início do ano passado, depois que exposições temáticas começaram a ser apresentadas.



“Teresópolis é a casa da Seleção Brasileira e o centro mundial das atenções, especialmente nos anos de Copa do Mundo. Então a Secretaria de Cultura montou uma exposição especial, oferecendo um atrativo a mais durante a Copa 2026, com informações, objetos e curiosidades que mostram a importância de Teresópolis na preparação da nossa seleção ao longo das Copas. Vale a pena conferir, conhecer um pouco da extensa história da seleção na cidade e entrar de vez no clima da Copa do Mundo, que começou essa semana”, convida o secretário de Cultura, Wanderley Peres, que anuncia para o próximo mês o início da reforma da Casa Memória Arthur Dalmasso.



Criada em 6 de julho de 2009, e há mais de uma década aguardando restauro e implantação de serviço de prevenção de incêndios, finalmente será feito o reparo, cumprindo-se, finalmente, sentença judicial do ano de 2015.



A mostra

Com o título ‘A Copa do Mundo é Nossa’, a exposição ocupa a sala principal da Casa da Memória, no primeiro andar, com painéis ilustrados, fotografias originais e raras, documentos e objetos, uma bela narrativa da trajetória da Seleção Brasileira em Teresópolis e as copas do mundo em todos os tempos.



A mostra conta desde a criação da antiga CBD – Confederação Brasileira de Desportos, passando pela transformação em CBF, as primeiras vindas da seleção a Teresópolis, a construção do Centro de Treinamento Heleno Nunes, na Granja Comary, e as delegações que passaram pela cidade desde então.



Um vídeo especial estará em exibição, mostrando os grandes momentos de atuação da Seleção Brasileira ao longo das Copas. Curiosidades a respeito da Seleção Brasileira, das Copas do Mundo e do futebol mundial também foram abordadas na exposição, além de recortes de jornal, exemplares de revistas esportivas de diversas épocas, e álbuns de figurinhas entre outras curiosidades.



Resultado de pesquisa da equipe do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Teresópolis, com orientação do chefe do Patrimônio, Rafael Corrêa; arte do designer Elton Fernandes e a supervisão do subsecretário Arnaldo Almeida, a exposição ‘A Copa do Mundo é Nossa’ poderá ser vista na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Praça Baltasar da Silveira, no Centro, todos os dias, das 10h às 17h, até o final de julho, mês de aniversário do município.

Além deste trabalho de pesquisa atualíssimo e de grande interesse, a Casa da Memória apresenta outras três mostras: sobre as origens do município, sobre os nossos povos originários e a exposição "Pracinhas de Teresópolis", contando a história da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial.