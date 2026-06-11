Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio - Divulgação

Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio Divulgação

Publicado 11/06/2026 15:44

Teresópolis mantém normalmente a vacinação contra a dengue nas unidades de saúde do município para o público-alvo definido pelo Ministério da Saúde: crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. De acordo com a Secretaria, a vacina disponibilizada para a população nas unidades de saúde é a Qdenga, produzida pela Takeda, que continua sendo aplicada sem qualquer alteração no cronograma de vacinação. O esclarecimento foi feito após a divulgação da suspensão preventiva da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, anunciada pelo Ministério da Saúde. A medida se refere exclusivamente ao imunizante destinado ao público adulto e não afeta a vacina atualmente aplicada na rede municipal.



O município participou anteriormente de uma estratégia específica envolvendo a vacina do Instituto Butantan, recebendo doses destinadas a um grupo previamente definido de profissionais da saúde da rede municipal. Os eventos adversos notificados após a aplicação foram acompanhados e monitorados pela Vigilância em Saúde, conforme os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes.



A Secretaria Municipal de Saúde orienta pais e responsáveis a manterem a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes em dia.





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