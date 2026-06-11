Vacina contra a dengue do laboratório Takeda continua sendo aplicada em adolescentes de 10 a 14 anos no Rio Divulgação
O município participou anteriormente de uma estratégia específica envolvendo a vacina do Instituto Butantan, recebendo doses destinadas a um grupo previamente definido de profissionais da saúde da rede municipal. Os eventos adversos notificados após a aplicação foram acompanhados e monitorados pela Vigilância em Saúde, conforme os protocolos estabelecidos pelos órgãos competentes.
A Secretaria Municipal de Saúde orienta pais e responsáveis a manterem a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes em dia.
Vacinação contra dengue está mantida em Teresópolis
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