Infração foi registrada na madrugada do dia 30 de maio - Divulgação GCM

Infração foi registrada na madrugada do dia 30 de maioDivulgação GCM

Publicado 01/06/2026 11:08

Um veículo foi flagrado trafegando em alta velocidade na Avenida Feliciano Sodré, em Teresópolis, durante a madrugada deste sábado (30). De acordo com o registro do radar de fiscalização eletrônica, o automóvel passou pelo trecho a 110 km/h, em uma via onde o limite máximo permitido é de 50 km/h.

Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade, após a aplicação da margem regulamentar de tolerância prevista na legislação, a velocidade considerada para autuação foi de 102 km/h. A infração é classificada como gravíssima, por exceder em mais de 50% o limite permitido para a via.

O flagrante ocorreu às 2h18, no sentido Bairro/Centro, nas proximidades do número 171 da Avenida Feliciano Sodré.

A Secretaria reforçou a importância do respeito aos limites de velocidade como medida fundamental para prevenção de acidentes e preservação de vidas no trânsito.

Ainda segundo o órgão, o excesso de velocidade está entre as principais causas de acidentes graves, especialmente em áreas urbanas, onde o fluxo de veículos e pedestres exige maior atenção dos motoristas.

A orientação é para que os condutores mantenham uma direção responsável e respeitem as normas de trânsito, contribuindo para um tráfego mais seguro para todos.