Armamento e equipamentos apreendidos estariam sendo destinados à prática de crimes contra a nossa biodiversidade - Divulgação PMERJ

Armamento e equipamentos apreendidos estariam sendo destinados à prática de crimes contra a nossa biodiversidadeDivulgação PMERJ

Publicado 01/06/2026 10:58

Policiais militares do 30º BPM apreenderam diversas armas de fogo, munições e materiais utilizados para recarga de armamentos durante uma ação realizada neste sábado (30), na localidade de Andradas, zona rural de Teresópolis.

A operação foi desencadeada após denúncias feitas por moradores da região, que relataram que um homem estaria mantendo armas de fogo em sua propriedade.

Ao chegarem à Rua Pfister, os agentes localizaram o morador citado nas denúncias. Questionado sobre a posse de armas, ele conduziu os policiais até a residência e entregou espontaneamente uma espingarda de caça.

Durante a abordagem, os militares perguntaram sobre a existência de outros armamentos. O homem então indicou um barracão localizado ao lado da casa, onde estavam guardadas outras armas. No local, os policiais apreenderam duas espingardas, nove trabucos — armas de fabricação artesanal —, além de mais de 60 munições de diversos calibres, pólvora e outros materiais utilizados para recarga de armamentos.

Ainda durante a ação, os agentes encontraram um pé de maconha cultivado na propriedade.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 110ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. O morador também foi levado à unidade policial para prestar esclarecimentos.

Após ser ouvido, ele foi liberado e responderá posteriormente pelos fatos investigados pela Polícia Civil.