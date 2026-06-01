Armamento e equipamentos apreendidos estariam sendo destinados à prática de crimes contra a nossa biodiversidadeDivulgação PMERJ
PM apreende armas de caça, munições e pé de maconha na zona rural de Teresópolis
Ação do 30º BPM ocorreu após denúncias de moradores de Andradas
Associação dos Contabilistas de Teresópolis empossa nova diretoria
Cerimônia de posse reuniu representantes da classe contábil, autoridades e empresários para fortalecer parcerias em prol do desenvolvimento econômico e do empreendedorismo em Teresópolis
Teatro Feso Pro Arte recebe concerto sinfônico pelos 270 anos de Mozart
Espetáculo reúne a Orquestra Feso Pro Arte e a renomada pianista Linda Bustani
Orgulho Nerd invade o Sesc Teresópolis com jogos, experiências imersivas
Programação gratuita acontece nos dias 30 e 31 de maio, das 13h às 19h, e terá participação do dublador Andrei Duarte
Seleção Brasileira se apresenta em Teresópolis nesta quarta-feira (27)
Pórtico da cidade ganhou bandeiras e decoração temática em verde e amarelo para recepcionar os atletas
Fiscalização encontra irregularidades em bancos de Teresópolis e expõe falhas no atendimento aos consumidores
Agentes encontraram falhas no controle das filas, ausência de mecanismos adequados para garantir privacidade durante o atendimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.