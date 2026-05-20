A proposta é integrar diferentes saberes e práticas culturais, fortalecendo o vínculo entre literatura, território e identidade - Divulgação

A proposta é integrar diferentes saberes e práticas culturais, fortalecendo o vínculo entre literatura, território e identidadeDivulgação

Publicado 20/05/2026 15:23

De quinta-feira (21) a domingo (24), a Praça de Bonsucesso, no 3º distrito de Teresópolis, recebe a segunda edição da RuraLetras - Literatura, Saberes e Sonhos nas Trilhas do Interior, uma feira literária que transforma o local em um grande espaço de encontro entre cultura, arte e comunidade.

Com entrada gratuita, o evento foca na democratização do acesso ao livro e ao conhecimento, especialmente em territórios rurais. A programação integra tradições populares, música e formação cultural, criando uma experiência plural para todas as idades.

A RuraLetras II foi contemplada pelo Edital de Chamada Pública nº 03/2025 da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SECEC/RJ), reforçando sua importância no fortalecimento da cadeia produtiva do livro e da leitura no estado.

A primeira edição foi um sucesso e pavimentou o caminho para este segundo ano. Em sua estreia, a RuraLetras alcançou cerca de mil pessoas entre as localidades de Mottas (3º distrito) e Santa Rita (2º distrito), oferecendo uma programação que contemplou atividades literárias, artísticas e educativas, promovendo o encontro entre autores, artistas e a comunidade, além de valorizar saberes locais e incentivar a formação de leitores.

Programação multicultural e grandes atrações

A programação reúne artistas, escritores e grupos culturais, proporcionando uma experiência rica para todas as idades.

As músicas serão embaladas por nomes como Maurício Gielman, Álan Magalhães, Félix do Forró, Mandacaru Carioca, Bravos da Terra, Samba e Tradição, entre outros convidados que prometem animar o público com diferentes ritmos e expressões da música brasileira.

Um dos destaques é a apresentação do Jongo da Serra dos Órgãos, que valoriza as tradições afro-brasileiras da região.

Já o universo literário será representado por vozes como como Cláudia Coelho, Gustavo Lucena, Ana Cristina Rosito, Norma de Siqueira Freitas, Márcio Ferreira, Nicolas Theodoridis, entre outros escritores que participarão de rodas de conversa, sessões de autógrafos e atividades literárias.

Literatura viva, arte e experiências para toda a família

A feira contará com a participação da Kombiteca Samburá de Histórias, promovendo contações de histórias, mediação de leitura e oficinas de arte voltadas especialmente para o público infantil.

Além disso, o público poderá aproveitar: saraus literários, oficinas criativas, rodas de conversa com autores, exposição e venda de artesanato local, feira de livros com autores independentes e editoras e espaço dedicado à agricultura familiar.

A proposta é integrar diferentes saberes e práticas culturais, fortalecendo o vínculo entre literatura, território e identidade.

Cultura, inclusão e valorização do território

A RuraLetras II reafirma seu compromisso com a inclusão, acessibilidade e diversidade cultural, promovendo o encontro entre diferentes gerações e valorizando as expressões culturais do interior.

Mais do que um evento, a feira se consolida como uma ação de impacto sociocultural, levando leitura, arte e conhecimento para comunidades que historicamente têm menos acesso a esses bens.

Realização e apoio

A RuraLetras II é uma realização do Jornal e Editora Alecrim, em parceria com o Coletivo Samburá de Histórias e a BAMPA Produções Socioculturais, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Teresópolis, e Patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Serviço:

RuraLetras II – Literatura, Saberes e Sonhos nas Trilhas do Interior

Data: de 21 a 24 de maio de 2026

Horário: a partir das 9h

Local: Praça de Bonsucesso – 3º distrito – Teresópolis/RJ

Entrada gratuita