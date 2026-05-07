Município terá que reformular o Portal da Transparência, que deverá passar a divulgar de forma detalhada informações sobre cargos comissionados, funções de confiança, contratos firmados e canais institucionais de denúncia.Bruno Nepomuceno
Após atuação do MP, Prefeitura se compromete com reforma administrativa
Acordo com o órgão veio depois de denúncias de nepotismo, contratações irregulares e falhas administrativas
Padrão Águias completa 41 anos com legado de educação, disciplina e proteção à vida
Instituição se consolidou como referência em educação ambiental, inicialmente na Serra Fluminense e, posteriormente, em todo o país
Obras na BR-495 avançam e circulação de veículos pesados é retomada
Rodovia ficou interditada por mais de 40 dias após afundamento
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Festival Brasilidades reúne música, inclusão e diversidade em um dia especial na serra
Peça inspirada em serial killer alemão chega a Teresópolis com suspense psicológico
"Normal" é de autoria do do dramaturgo escocês Anthony Neilson, conhecido por obras que exploram a complexidade das relações humanas em situações extremas
Biblioteca itinerante leva oficinas e contação de histórias a Teresópolis
Durante o mês de maio, a Kombiteca Samburá de Histórias democratiza o acesso à leitura em áreas urbanas e rurais
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