Seu Quixote, Leandro Sapucahy e Hugo Rocha são as atrações do evento - Divulgação

Seu Quixote, Leandro Sapucahy e Hugo Rocha são as atrações do eventoDivulgação

Publicado 05/05/2026 11:47

A cultura brasileira vai ganhar o palco da Região Serrana. No dia 5 de junho, Teresópolis recebe o Brasilidades, festival dedicado às raízes e ritmos do país, com apresentações de artistas consagrados e uma programação pensada para toda a família. O evento acontece a partir das 11h30, no Parc Magique, dentro do Le Canton, um dos principais polos turísticos da cidade.



A proposta é valorizar a identidade nacional por meio da música, reunindo estilos como samba, sertanejo e forró em uma programação diversa. Leandro Sapucahy (samba), Seu Quixote (Forró) e Hugo Rocha (Sertanejo) sobem ao palco em shows gratuitos, criando um ambiente festivo e acessível para moradores e visitantes.



Além da música, o festival aposta na inclusão como um de seus pilares. O espaço contará com estrutura acessível, área reservada para pessoas com deficiência, ambiente mais tranquilo para pessoas com sensibilidade sensorial e presença de intérprete de Libras. A ideia é garantir que diferentes públicos possam aproveitar a experiência com conforto e segurança.



Outro destaque é o caráter familiar do evento. Pet friendly, o festival permite a presença de animais de estimação e oferece opções para todas as idades, reforçando o clima de convivência e lazer. O restaurante do Le Canton oferecerá uma feijoada à parte; reservas devem ser feitas diretamente com o hotel.