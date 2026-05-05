Seu Quixote, Leandro Sapucahy e Hugo Rocha são as atrações do eventoDivulgação

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A cultura brasileira vai ganhar o palco da Região Serrana. No dia 5 de junho, Teresópolis recebe o Brasilidades, festival dedicado às raízes e ritmos do país, com apresentações de artistas consagrados e uma programação pensada para toda a família. O evento acontece a partir das 11h30, no Parc Magique, dentro do Le Canton, um dos principais polos turísticos da cidade.

A proposta é valorizar a identidade nacional por meio da música, reunindo estilos como samba, sertanejo e forró em uma programação diversa. Leandro Sapucahy (samba), Seu Quixote (Forró) e Hugo Rocha (Sertanejo) sobem ao palco em shows gratuitos, criando um ambiente festivo e acessível para moradores e visitantes.

Além da música, o festival aposta na inclusão como um de seus pilares. O espaço contará com estrutura acessível, área reservada para pessoas com deficiência, ambiente mais tranquilo para pessoas com sensibilidade sensorial e presença de intérprete de Libras. A ideia é garantir que diferentes públicos possam aproveitar a experiência com conforto e segurança.

Outro destaque é o caráter familiar do evento. Pet friendly, o festival permite a presença de animais de estimação e oferece opções para todas as idades, reforçando o clima de convivência e lazer. O restaurante do Le Canton oferecerá uma feijoada à parte; reservas devem ser feitas diretamente com o hotel.
O Brasilidades tem o patrocínio do Le Canton, com a produção da TSSB Produções e SixFour Eventos e o apoio da Prefeitura Municipal de Teresópolis. A realização é do Ministério da Cultura e Governo Federal.através da Lei Federal de Incentivo à Cultura/Lei Rouanet, reforçando o compromisso com o fomento à cultura e a democratização do acesso a experiências culturais de qualidade.

Serviço
Festival cultural com shows gratuitos
Data: 5 de junho de 2026
A partir das 11h30
Local: Parc Magique – Le Canton, Teresópolis
Entrada gratuita (ingressos via Sympla)
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