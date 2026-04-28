Acelerador linear - Divulgação

Acelerador linearDivulgação

Publicado 28/04/2026 15:58

O Ministério da Saúde inaugurou um novo acelerador linear para o tratamento de câncer em Teresópolis, instalado no Hospital São José com investimento de R$ 14,4 milhões. O equipamento, inaugurado nesta segunda-feira (27), amplia o acesso da população a um dos tratamentos mais modernos e eficazes no combate ao câncer.



A implantação do equipamento fortalece o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que pacientes tenham acesso a um tratamento de alta complexidade, como radioterapia, sem precisar sair da região.

“A inauguração de aceleradores lineares, um equipamento de radioterapia, é fundamental para qualificar e melhorar o tratamento contra o câncer. Este aparelho vai trazer mais dignidade, diminuindo as distâncias e também reduzindo o tempo tratamento do câncer. O ganho não é só para Teresópolis, mas também para as outras 14 cidades da região que o Hospital São José atende”, pontuou o diretor do Agora Tem Especialistas, Rodrigo Oliveira, presente à entrega.



O novo acelerador linear fortalece a oferta de radioterapia na Macrorregião Serrana de Saúde e beneficia diretamente pacientes que hoje precisam se deslocar para outros municípios para realizar o tratamento, como Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Vassouras e Niterói. O segundo acelerador no município poderá absorver parte significativa dos procedimentos anuais que atualmente migram para fora da região, reduzindo deslocamentos e ampliando o acesso ao tratamento mais próximo de casa.



De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Fabio Gallote, a chegada do acelerador linear representa um passo decisivo para a cidade:



“Estamos dando um salto na qualidade do atendimento oncológico em Teresópolis. Esse equipamento garante mais rapidez no início do tratamento, mais precisão nos procedimentos e, principalmente, mais dignidade para os pacientes que agora podem se cuidar perto de casa.”



