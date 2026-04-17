Porquinho da mata, prato especial do restaurante do Hotel Urikana para o festival - Divulgação

Porquinho da mata, prato especial do restaurante do Hotel Urikana para o festival Divulgação

Publicado 17/04/2026 12:07

Até 10 de maio, 22 bares e restaurantes do Polo Gastronômico de Teresópolis participam do Festival de Boteco de Teresópolis. Durante o festival, cada restaurante participante oferece um prato exclusivo, inspirado na culinária tradicional de boteco, com valor máximo de R$70. A proposta do evento é convidar moradores e turistas a explorar diferentes estabelecimentos da cidade, experimentando novas receitas e descobrindo a diversidade da gastronomia local.



O público pode visitar livremente os restaurantes participantes, pedir o prato do festival e registrar sua avaliação no próprio local. O resultado final é definido por meio de um sistema que combina voto popular e avaliação de jurados especializados, considerando critérios como apresentação, sabor, higiene e atendimento.

Realizado pelo Polo Gastronômico de Teresópolis com o patrocínio de empresas locais e de instituições como o Teresópolis Convention, o Sincomércio e a Federação Brasileira de Hospedagens e Alimentação (FBFA),o festival já se consolidou como umimportante evento do calendário gastronômico local. Na edição de2025, foram vendidos aproximadamente 1.300 pratos do festival,movimentando mais de R$100 mil apenas com as receitas criadaspara o evento.

Bolinho de Coió do Bar do Mineiro Agência Gastrô





Segundo Pedro Paiva, vice-presidente do Polo Gastronômico de Teresópolis, o festival nasceu inspirado em tradicionais eventos gastronômicos do país: “A intenção do Festival de Boteco é valorizar aquela resenha de mesa, além dos bares e restaurantes da nossa cidade, sendo inspirado em um evento que era muito tradicional no Rio de Janeiro e Belo Horizonte", disse.



Além de valorizar os estabelecimentos locais, o evento também fortalece o turismo gastronômico na região, incentivando visitantes a conhecerem os bares, restaurantes e a cultura culinária de Teresópolis.



A programação completa e informações sobre os restaurantes participantes podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: Segundo Pedro Paiva, vice-presidente do Polo Gastronômico de Teresópolis, o festival nasceu inspirado em tradicionais eventos gastronômicos do país: “A intenção do Festival de Boteco é valorizar aquela resenha de mesa, além dos bares e restaurantes da nossa cidade, sendo inspirado em um evento que era muito tradicional no Rio de Janeiro e Belo Horizonte", disse.Além de valorizar os estabelecimentos locais, o evento também fortalece o turismo gastronômico na região, incentivando visitantes a conhecerem os bares, restaurantes e a cultura culinária de Teresópolis.A programação completa e informações sobre os restaurantes participantes podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @pologastronomicoteresopolis