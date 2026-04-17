Porquinho da mata, prato especial do restaurante do Hotel Urikana para o festival Divulgação
O público pode visitar livremente os restaurantes participantes, pedir o prato do festival e registrar sua avaliação no próprio local. O resultado final é definido por meio de um sistema que combina voto popular e avaliação de jurados especializados, considerando critérios como apresentação, sabor, higiene e atendimento.
Segundo Pedro Paiva, vice-presidente do Polo Gastronômico de Teresópolis, o festival nasceu inspirado em tradicionais eventos gastronômicos do país: “A intenção do Festival de Boteco é valorizar aquela resenha de mesa, além dos bares e restaurantes da nossa cidade, sendo inspirado em um evento que era muito tradicional no Rio de Janeiro e Belo Horizonte", disse.
Além de valorizar os estabelecimentos locais, o evento também fortalece o turismo gastronômico na região, incentivando visitantes a conhecerem os bares, restaurantes e a cultura culinária de Teresópolis.
A programação completa e informações sobre os restaurantes participantes podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial: @pologastronomicoteresopolis.
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