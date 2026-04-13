Os participantes também conheceram de perto empreendimentos que traduzem a diversidade da oferta turística local. (foto da visita ao Le Canton)Divulgação
Durante os três dias de programação, os participantes vivenciaram experiências que evidenciam a diversidade turística do município, incluindo visitas técnicas a atrativos como o Palácio Teresa Cristina, o Borboletário, a Granja Comary, sede da Confederação Brasileira de Futebol, e o Mirante do Soberbo. O roteiro também contemplou espaços voltados ao ecoturismo e à educação ambiental, ampliando a percepção sobre o potencial sustentável da cidade.
A iniciativa teve como foco a qualificação da comercialização do destino e o fortalecimento da sua visibilidade no mercado, por meio da conexão direta entre os principais atores do trade e criadores de conteúdo. Ao longo da experiência, influenciadores compartilharam em tempo real suas vivências, ampliando o alcance da promoção turística de Teresópolis nas redes sociais.
A programação também destacou a força da gastronomia e das experiências autênticas da região, com visitas a empreendimentos locais e produtores rurais. Vivências em locais como a Fazenda Genève, a Cervejaria Mad Brew, o Haras Florice a Vinícola Maturano reforçaram o potencial do turismo rural como diferencial competitivo do município e região.
Realizado em parceria com o Teresópolis Convention & Visitors Bureau, poder público e entidades do setor, o Descubra RJ integra uma estratégia mais ampla de interiorização do turismo fluminense. Criado em 2020, o programa já percorreu diferentes regiões do estado e se consolida como ferramenta de integração entre iniciativa privada e gestão pública para o desenvolvimento do setor.
Com forte adesão e engajamento dos participantes, a edição em Teresópolis reforça a capacidade do destino de oferecer experiências completas — que vão do turismo de natureza à gastronomia e ao enoturismo — e aponta para um cenário promissor de crescimento sustentável na Serra.
Para a secretária de turismo de Teresópolis, Nina Benedito, o impacto da ação é positivo para a visibilidade da cidade. “O Descubra-RJ é uma ferramenta extraordinária para consolidar Teresópolis como um destino de excelência. Receber esses operadores e influenciadores é uma oportunidade única de mostrar que nossa cidade vai muito além do clima serrano, oferecendo experiências rurais e gastronômicas de alto nível. Parabenizo e agradeço imensamente à ABIH-RJ pela iniciativa e pela parceria constante; esse olhar atento ao interior é o que nos permite crescer de forma sustentável e profissional.”
Descubra RJ movimenta Teresópolis e reforça protagonismo do município no turismo fluminense
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