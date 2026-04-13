Os participantes também conheceram de perto empreendimentos que traduzem a diversidade da oferta turística local. (foto da visita ao Le Canton) - Divulgação

Os participantes também conheceram de perto empreendimentos que traduzem a diversidade da oferta turística local. (foto da visita ao Le Canton)Divulgação

Publicado 13/04/2026 17:39

Entre os dias 10 e 12 de abril, Teresópolis foi palco de mais uma edição do programa Descubra RJ, iniciativa da ABIH-RJ que reuniu operadores de turismo, agentes de viagens e influenciadores digitais em uma imersão estratégica voltada à promoção do destino. A ação reforçou o posicionamento da cidade como um dos principais polos turísticos da Região Serrana.



Durante os três dias de programação, os participantes vivenciaram experiências que evidenciam a diversidade turística do município, incluindo visitas técnicas a atrativos como o Palácio Teresa Cristina, o Borboletário, a Granja Comary, sede da Confederação Brasileira de Futebol, e o Mirante do Soberbo. O roteiro também contemplou espaços voltados ao ecoturismo e à educação ambiental, ampliando a percepção sobre o potencial sustentável da cidade.



A iniciativa teve como foco a qualificação da comercialização do destino e o fortalecimento da sua visibilidade no mercado, por meio da conexão direta entre os principais atores do trade e criadores de conteúdo. Ao longo da experiência, influenciadores compartilharam em tempo real suas vivências, ampliando o alcance da promoção turística de Teresópolis nas redes sociais.



A programação também destacou a força da gastronomia e das experiências autênticas da região, com visitas a empreendimentos locais e produtores rurais. Vivências em locais como a Fazenda Genève, a Cervejaria Mad Brew, o Haras Florice a Vinícola Maturano reforçaram o potencial do turismo rural como diferencial competitivo do município e região.

Os participantes foram os influenciadores Lorhana Amaral e Vanessa Rodrigues (@Giro da Carioca), além dos criadores do perfil Explorando Afora (Stephanie e Felipe), Chic Viagens, Ideal Receptivo e VR. Também estiveram presentes Carol Gomes, Gabriel Stein, a influenciadora fitness Aline Bragança, Gabriel Borges (@naboacombiel), Andressa Pires (@RioporTodos) e a atriz Valentina Couto. Ao longo da programação, todos compartilharam suas experiências em suas redes sociais, ampliando o alcance da promoção de Teresópolis como destino turístico.



Realizado em parceria com o Teresópolis Convention & Visitors Bureau, poder público e entidades do setor, o Descubra RJ integra uma estratégia mais ampla de interiorização do turismo fluminense. Criado em 2020, o programa já percorreu diferentes regiões do estado e se consolida como ferramenta de integração entre iniciativa privada e gestão pública para o desenvolvimento do setor.

“O projeto Descubra-RJ proporciona oportunidades para que empresários do turismo, associações de classe e representantes do poder público trabalhem juntos pelo fomento da atividade turística. Agradecemos a todos os parceiros que estão conosco e damos boas-vindas aos influencers, que certamente levarão uma imagem positiva e inspiradora de Teresópolis”, afirma José Domingo Bouzon, presidente da ABIH-RJ.



Com forte adesão e engajamento dos participantes, a edição em Teresópolis reforça a capacidade do destino de oferecer experiências completas — que vão do turismo de natureza à gastronomia e ao enoturismo — e aponta para um cenário promissor de crescimento sustentável na Serra.

Helem Azevedo, presidente do Teresópolis C&VB, destaca que a capacitação é fundamental para manter Teresópolis competitiva e alinhada ao novo perfil do turista. “Ao trazer influenciadores e agentes para vivenciar o destino, mostramos, na prática, esse novo momento da cidade — com destaque para o turismo rural, as rotas gastronômicas e experiências cada vez mais autênticas”, complementa.



Para a secretária de turismo de Teresópolis, Nina Benedito, o impacto da ação é positivo para a visibilidade da cidade. “O Descubra-RJ é uma ferramenta extraordinária para consolidar Teresópolis como um destino de excelência. Receber esses operadores e influenciadores é uma oportunidade única de mostrar que nossa cidade vai muito além do clima serrano, oferecendo experiências rurais e gastronômicas de alto nível. Parabenizo e agradeço imensamente à ABIH-RJ pela iniciativa e pela parceria constante; esse olhar atento ao interior é o que nos permite crescer de forma sustentável e profissional.”

Nesta edição, o projeto contou também com apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (Setur-RJ), da TurisRio, do Polo Gastronômico de Terê, da Associação Comercial de Teresópolis, do CDL Teresópolis e do Sicomércio. São parceiros também o Grupo Gênesis Empreendimentos, o Hotel Ibis Styles — que em breve terão unidades no município e a Viação Teresópolis. Também integram a parceria hotéis como Le Canton, Hotel Fazenda Boa Vida, Hotel Intercity Teresópolis, Pousada Oasis, Hotel Wilisau, Hotel VilaNova, Gaia Hotelaria e Pousada Tereparque e Pousada Inn Garden.