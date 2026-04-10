Mantendores do TC&VB a caminho de Nova FriburgoDivulgação

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Um grupo de mantenedores do Teresópolis Convention & Visitors Bureau (TC&VB) participou do Encontro Regional de Turismo realizado em Nova Friburgo, no Nova Friburgo Country Clube. O evento reuniu representantes do poder público, iniciativa privada e instituições do setor para debater estratégias e promover a integração do turismo na Região Serrana. A presença da entidade reforça o compromisso com o desenvolvimento regional e a busca por constante atualização e qualificação dos seus associados.

Na quinta-feira (8), o diretor de Turismo do TC&VB, Henrique Silva, que também preside a Associação de Guias de Turismo de Teresópolis, conduziu o grupo de mantenedores da entidade durante a programação. A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos associados uma imersão em conteúdos estratégicos, ampliando o acesso a boas práticas, tendências e oportunidades do setor. Também mantenedor do TC&VB, a Gênesis, que tem atuação no setor de habitação e turismo, foi representada pelos sócios Miriam e Rogério Branco. A empresa participa da Feira das Promoções - Fepro, com três estandes de empresas do grupo, até domingo (12).

Segundo Henrique, a participação em encontros como este é fundamental para o fortalecimento do destino. “Levar nossos mantenedores para esse tipo de evento é uma forma de aproximá-los das discussões do turismo regional, estimular conexões e trazer novas ideias que podem ser aplicadas em Teresópolis”, destacou.
Painel reforça importância da integração regional

Durante o encontro, um dos painéis abordou os casos da Rota Cervejeira RJ e da recém lançada Rota Queijeira da Serra como modelos de produtos turísticos que promovem a integração entre municípios e potencializam o desenvolvimento da região como destino. As iniciativas conectam produtores, experiências e atrativos de diferentes cidades, fortalecendo a identidade local e ampliando o potencial turístico da região.

O caso de criação e lançamento da Rota Queijeira em tempo recorde, liderado pelo Teresópolis Convention e pela coordeadora da Rota Queijeira, Ana Pampillón, foi apresentado pela vice-presidente da entidade, Jannaina Costa. Em sua fala, destacou a importância da cooperação entre os municípios para o desenvolvimento do setor.

“Quando trabalhamos de forma integrada, conseguimos oferecer experiências mais completas e atrativas. As rotas mostram que a união entre as cidades fortalece o turismo regional e valoriza toda a cadeia produtiva”, afirmou.
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Participantes do painel - Henrique Silva
Jannaina Costa, vice-presidente do Teresópolis Convention, compartilhou a experiência de construção da nova Rota Queijeira Serra do Rio, recém lançada - Henrique Silva


Durante o painel, que também teve a participação de Kamila Mouza, Secretária de Turismo de Nova Friburgo, Fernanda Gripp, coordenadora do Sebrae-RJ, e Wellington Guimarães, presidente do Nova Friburgo Convention, foi apresentada a nova marca do turismo de Nova Friburgo, com o conceito “Um só lugar, vários destinos”, além da divulgação do balonismo como nova opção de lazer na cidade. As iniciativas reforçam o movimento de fortalecimento do turismo regional e a busca por experiências diversificadas para os visitantes.

A participação do Teresópolis Convention no encontro evidencia a importância de inserir seus associados em ambientes de troca, capacitação e articulação, contribuindo diretamente para o fortalecimento do turismo local e regional.
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