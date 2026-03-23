Teatro Sesc Teresópolis - Reprodução SESC RJ

Teatro Sesc TeresópolisReprodução SESC RJ

Publicado 23/03/2026 11:33

Empresários, investidores e acadêmicos de Teresópolis poderão conhecer uma nova iniciativa voltada ao desenvolvimento econômico do município. O movimento Inova Teresa, que propõe a criação de um ecossistema de inovação na cidade, será lançado na próxima quarta-feira (11), às 17h, em evento gratuito no Teatro Sesc Teresópolis.

A proposta é reunir empresas, poder público, sociedade civil e instituições acadêmicas para estimular novos negócios, inovação e qualificação profissional em cinco setores considerados estratégicos para a economia local: agronegócio, turismo, moda, gastronomia e tecnologia da informação.

De acordo com Walter Flores, presidente do movimento e também presidente local do TI Rio, entidade que representa empresas de tecnologia da informação no estado, o objetivo é trazer para Teresópolis um modelo de ecossistema que já vem sendo adotado com sucesso na capital e em cidades do interior.

“Vamos unir as forças das empresas, governo, sociedade civil e as Academias existentes em Teresópolis para alavancar inovação e negócios em cinco principais áreas: gastronomia, turismo, agronegócio moda e tecnologia da informação”, afirma.

Entre as propostas iniciais do projeto estão ações de fomento aos setores estratégicos, oferta de cursos de capacitação, criação de incubadora de empresas, implantação de espaço maker e apoio a startups.

Painel com empresários

O evento de lançamento contará com um painel sobre inovação e ascensão empresarial, com representantes de empresas e instituições que atuam nos setores contemplados pela iniciativa. Estão confirmadas as participações de: Ladmir Carvalho, diretor da Alterdata (tecnologia); Vanessa Dalmaso, da My Place (moda); André Azevedo, da Emater-Rio (agronegócio); Manuela Maturano, da Vinícola Maturano (gastronomia e turismo); e Pedro Paiva, do Grupo Mad (gastronomia e turismo).

Também participará do lançamento Alberto Blois, presidente do TI Rio, que destaca o potencial da região para o desenvolvimento tecnológico.

“O Inova Teresa é uma importante ação que vem ao encontro da proposta do TI Rio de alavancar a tecnologia no interior do estado. Esperamos que venha a contribuir ainda mais para o desenvolvimento do ecossistema de tecnologia da informação na região, que tem um vasto potencial em diversas áreas”, afirma.

Serviço

Lançamento do ecossistema de inovação de Teresópolis – Inova Teresa

Data: 11 de março

Horário: 17h

Local: Teatro Sesc Teresópolis