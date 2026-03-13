Manifestação responde a ação ingressada pelo advogado e vereador do Rio de Janeiro, Pedro Duarte (PSD)Divulgação
Ingressada pelo advogado Pedro Duarte, que também é vereador na cidade do Rio, a ação popular tramita em paralelo a outras. Também na Justiça estadual, corre uma ação popular conexa à primeira; já na Justiça Federal, tramita uma ação popular e uma ação civil pública da associação Amaposse, cujo status já registra a intimação do ICMRio e do INEA, em audiência para 25 deste mês (leia aqui).
Duarte aponta, na ação, o fato de o “gabarito indevido” privilegiar empreendimentos específicos, configurando assim um fenômeno repudiado no Direito Urbanístico: o ‘Spot Zoning’ (zoneamento de mancha ou pontual). A consequência disso é falta de impessoalidade e isonomia.
O argumento do advogado se baseia no fato de a nova norma prever o aumento de gabarito apenas para dois trechos da cidade: a área entre as ruas Alfredo Rebello Filho e Hidelgardo de Noronha; e o setor localizado entre a Rua Augusto do Amaral Peixoto e a Rua Sloper. E mais: a nova lei aplica-se exclusivamente a terrenos com área superior a 10.000 m².
“Cria-se privilégio para proprietários atuais (de terrenos dos trechos estabelecidos na lei) em detrimento dos demais cidadãos (...) violando a isonomia. Também a aprovação ‘relâmpago’ em 22 de dezembro, sem oitiva do Conselho Municipal da Cidade (...) viola o princípio da gestão democrática”, diz o texto da ação.
O advogado alerta ainda para impactos ambientais e paisagísticos, como a criação de barreiras visuais que ameacem a vista da Serra dos Órgãos (um dos principais cartões postais do município), além de risco de possível lesão ao Erário, já que não foram exigidas contrapartidas financeiras dos empreendimentos beneficiados.
“O processo todo está cheio de ilegalidades. Criar um gabarito indevido pontual, sem critério técnico e sem participação popular, só beneficia poucas pessoas e compromete o futuro da cidade”, diz Duarte. Ele conta que decidiu ser o advogado na ação, após ser procurado por moradores da cidade, uma vez que já vinha trocando experiências sobre questões urbanísticas com a sociedade civil de diversos municípios, na condição de presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio.
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