Publicado 06/03/2026 10:08





Os concessionários devem fazer a solicitação de forma online, por meio do link: A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade informa que os taxistas que atuam em Teresópolis têm até o dia 31 de março para dar entrada no pedido de renovação anual do Termo de Concessão do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículo de Aluguel - Táxi. A medida é obrigatória e segue a Lei Municipal 4.560/2025.Os concessionários devem fazer a solicitação de forma online, por meio do link: https://teresopolis.1doc.com.br/b.php?pg=o%2Fbusca_servicos&search=taxi. Outra opção é o atendimento presencial, no Protocolo Geral, no 1º piso da Prefeitura, com atendimento de segunda a sexta, das 10h às 17h.



A vistoria será feita em data, local e horário a serem informados na finalização do processo e o alvará 2026 só será entregue mediante a inspeção do veículo.



Outras informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Engenharia de Tráfego pelo e-mail cet@teresopolis.rj.gov.br.





Documentos necessários

Alvará na validade

Aferição de Taxímetro na validade

CRLV do veículo 2026 (caso seja apresentado o de 2025, o mesmo só terá validade de acordo com os prazos estipulados pelo Detran-RJ).

