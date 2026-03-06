A vistoria será feita em data, local e horário a serem informados na finalização do processoBruno Nepomuceno
Os concessionários devem fazer a solicitação de forma online, por meio do link: https://teresopolis.1doc.com.br/b.php?pg=o%2Fbusca_servicos&search=taxi.
A vistoria será feita em data, local e horário a serem informados na finalização do processo e o alvará 2026 só será entregue mediante a inspeção do veículo.
Outras informações podem ser obtidas na Coordenadoria de Engenharia de Tráfego pelo e-mail cet@teresopolis.rj.gov.br.
Documentos necessários
Alvará na validade
Aferição de Taxímetro na validade
CRLV do veículo 2026 (caso seja apresentado o de 2025, o mesmo só terá validade de acordo com os prazos estipulados pelo Detran-RJ).
