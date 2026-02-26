O projeto Música na Matriz acontece todo primeiro domingo do mês na Matriz de Santa Teresa D'Ávila, na Várzea - Divulgação PMT

O projeto Música na Matriz acontece todo primeiro domingo do mês na Matriz de Santa Teresa D'Ávila, na VárzeaDivulgação PMT

Publicado 26/02/2026 10:39

O próximo domingo (1º), é dia de conferir o talento e a habilidade do Trio da Villa na edição mensal do projeto Música na Matriz, da Secretaria Municipal de Cultura. O concerto dos músicos Allan Kovac (flauta transversa), Márcio Capone (violão 7 cordas) e Vítor Medeiros (violão 6 cordas e percussão) será realizado a partir das 15h, na Igreja de Santa Teresa, na Várzea. Alunos da Escola Municipal de Música Giordano Marrelli – Polo da Escola de Música Villa-Lobos em Teresópolis, o trio promete embalar o público com o melhor do choro e da música brasileira, em meio a arranjos criativos e improviso. Serviço

• Música na Matriz – Concerto do Trio da Villa

Dia: 1º de março, domingo

Hora: 15h

Local: Igreja Matriz de Santa Teresa (Praça Baltasar da Silveira, Centro)

Entrada gratuita.

Relatar erro

Você pode gostar