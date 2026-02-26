O projeto Música na Matriz acontece todo primeiro domingo do mês na Matriz de Santa Teresa D'Ávila, na VárzeaDivulgação PMT
• Música na Matriz – Concerto do Trio da Villa
Dia: 1º de março, domingo
Hora: 15h
Local: Igreja Matriz de Santa Teresa (Praça Baltasar da Silveira, Centro)
Entrada gratuita.
Trio da Villa se apresenta no Música na Matriz, em Teresópolis
