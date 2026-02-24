Secretaria de Finanças abre às 8h até dia 27 de fevereiro - Bruno Nepomuceno

Secretaria de Finanças abre às 8h até dia 27 de fevereiroBruno Nepomuceno

Publicado 24/02/2026 10:34

Termina no dia 27 de fevereiro o prazo para pagar o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano ) 2026 em cota única e garantir 10% de desconto.

Para melhor atender o público, a Secretaria de Finanças e Orçamento, no 1º piso da Prefeitura, abre mais cedo, às 8h, até dia 27.

Quem preferir pode emitir o boleto pelo site da Prefeitura de Teresópolis por meio do link https://teresopolis.portalservicos.app.br/carne?menu=5 . Para imprimir, basta preencher o número do cadastro do imóvel.

O IPTU pode ser pago por todos os canais da Caixa Econômica Federal, Banco Santander e Casas Lotéricas. No Banco do Brasil e no Banco Itaú pode ser quitado pelo internet banking e nos terminais de autoatendimento.